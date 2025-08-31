R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t r o c h i c r e d e c h e i l m o n d o d e l w e b d e b b a e s s e r e z o n a f r a n c a p e r c o m p o r t a m e n t i i l l e c i t i , o c c o r r e p o r t a r e s u b i t o a l l ’ e s a m e d e l l ’ A u l a e a u n a r a p i d a a p p r o v a z i o n e i l d i s e g n o d i l e g g e c h e F o r z a I t a l i a , a f i r m a Z a n e t t i n , G a s p a r r i , C r a x i , h a d e p o s i t a t o d a t e m p o e i l c u i i t e r i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l S e n a t o è s t a t o g i à a v v i a t o " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i . " G i u s t a - a g g i u n g e - l a s o l l e c i t a z i o n e d e l c a p o g r u p p o M a u r i z i o G a s p a r r i e d e l c o l l e g a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n s u l l a n e c e s s i t à d i p o r r e u n a r g i n e n o r m a t i v o a l d i l a g a r e d i u n f e n o m e n o c h e i m p a t t a s u l l a v i t a d i c i t t a d i n i i g n a r i , r e s p o n s a b i l i z z a n d o a n c h e q u e l l e p i a t t a f o r m e o n l i n e c h e n o n o f f r a n o c o l l a b o r a z i o n e a l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a . I l p u g n o d u r o c o n t r o i r e a t i i n f o r m a t i c i n o n è p i ù r i n v i a b i l e . A l d i l à d e g l i s c h i e r a m e n t i , o g n i f o r z a p o l i t i c a d o v r e b b e c o n d i v i d e r e e s o s t e n e r e i n P a r l a m e n t o q u e s t a b a t t a g l i a ” .