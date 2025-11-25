R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n 3 1 v o t i d i d i f f e r e n z a l ' A u l a d e l l a C a m e r a h a r e s p i n t o l a r i c h i e s t a d e l l e o p p o s i z i o n i d i s o s p e n d e r e p e r 3 0 m i n u t i l a s e d u t a i m p e g n a t a n e l l ' e s a m e d e l d d l s u l f e m m i n i c i d i o , p e r a v e r e c h i a r i m e n t i d a l G o v e r n o d o p o l a d e c i s i o n e i n c o m m i s s i o n e a l S e n a t o d i r i n v i a r e l ' e s a m e d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e s u l c o n s e n s o i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e , c h e i n b a s e a g l i a c c o r d i t r a m a g g i o r a n z a e m i n o r a n z a d o v e v a e s s e r e a p p r o v a t a o g g i c o n t e m p o r a n e a m e n t e a l p r o v v e d i m e n t o i n e s a m e a M o n t e c i t o r i o .