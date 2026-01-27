R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a q u e s t i o n e d i m e r i t o e u n a q u e s t i o n e d i m e t o d o . N e l m e r i t o , a n c o r a u n a v o l t a s a r a n n o l e d o n n e a d o v e r d i m o s t r a r e d i a v e r s u b i t o v i o l e n z a e a n c o r a u n a v o l t a p o s s o n o n o n e s s e r e c r e d u t e . E d è u n a q u e s t i o n e d i m e t o d o : c ’ e r a u n p a t t o t r a l a l e a d e r d e l m a g g i o r p a r t i t o d i o p p o s i z i o n e , l a s e g r e t a r i a d e l P d S c h l e i n , e l a p r e m i e r M e l o n i , u n p a t t o c h i e s t o d a l l e d o n n e p e r a v e r e u n a l e g g e p i ù g i u s t a e c h e n o n l e r e n d a v i t t i m e u n a s e c o n d a v o l t a . I l p a t t o è s t a t o t r a d i t o p e r a s s e c o n d a r e l a p e g g i o r e c u l t u r a m a s c h i l i s t a p r e s e n t e n e l l a m a g g i o r a n z a , c o n l a c o m p l i c i t à p r o p r i o d i d u e d o n n e , B o n g i o r n o e M e l o n i . C o s ì s o n o s t a t e t r a d i t e a n c o r a u n a v o l t a t u t t e l e d o n n e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .