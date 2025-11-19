R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o v o l u t i a n n i , s e n t e n z e , r i c h i a m i e c o n v e n z i o n i , m a s o p r a t t u t t o t a n t o d o l o r e e s o f f e r e n z e p e r a r r i v a r e a l l a l e g g e c h e o g g i a b b i a m o a p p r o v a t o i n p r i m a l e t t u r a a l l a C a m e r a p e r i n t r o d u r r e n e l n o s t r o o r d i n a m e n t o i l c o n s e n s o ' l i b e r o e a t t u a l e ' , u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e p e r d i r e c h e i n o g n i m o m e n t o u n a d o n n a p u ò s e n t i r e d i e s s e r e c o s t r e t t a a d u n r a p p o r t o s e s s u a l e e q u i n d i o p p o r r e i l s u o r i f i u t o e s o t t r a r s i " . L o h a s c r i t t o s u i s o c i a l C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " N o n c i s o n o s c u s e e n o n c i s o n o a t t e n u a n t i – u n a b b i g l i a m e n t o , u n r a p p o r t o p r e c e d e n t e , u n o s t a t o d i a l t e r a z i o n e … – s o l o s ì s i g n i f i c a s ì : q u a n d o n o n c ’ è c o n s e n s o , è v i o l e n z a . È u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e c h e a l l i n e a l ’ I t a l i a a d a l t r i p a e s i e u r o p e i , f r u t t o d i u n c o n f r o n t o t r a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e c h e h a n n o t r o v a t o u n p u n t o d i i n c o n t r o i n u n a p r o p o s t a d i l e g g e d e l p a r t i t o d e m o c r a t i c o . T u t t i h a n n o d a t o u n a m a n o p e r r a g g i u n g e r e i l r i s u l t a t o p e r c h é l a l i b e r t à d e l l e d o n n e , l a t u t e l a d e i l o r o d i r i t t i , s e g n a i l g r a d o d i c i v i l t à d e l p a e s e e f a c r e s c e r e t u t t a l a s o c i e t à " .