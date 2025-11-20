R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P r e n d e i l v i a o g g i , e p r o s e g u i r à f i n o a l 3 0 n o v e m b r e , l a q u a r t a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i r a c c o l t a f o n d i “ I n s i e m e p e r l e D o n n e ” , p r o m o s s a d a B p e r a f a v o r e d e l F o n d o A u t o n o m i a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e D . i . R e - D o n n e i n R e t e c o n t r o l a v i o l e n z a . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e p e r o f f r i r e u n s u p p o r t o c o n c r e t o a l l e d o n n e a c c o l t e n e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e n e l l e c a s e r i f u g i o d e l l a r e t e D . i . R e , c h e o g n i a n n o a s s i s t o n o o l t r e 2 0 m i l a d o n n e , m o l t e d e l l e q u a l i p r i v e d e l l e r i s o r s e e c o n o m i c h e n e c e s s a r i e p e r c o s t r u i r e u n r e a l e p e r c o r s o d i i n d i p e n d e n z a . L a r a c c o l t a f o n d i è d e d i c a t a a l l e d o n n e c h e d e s i d e r a n o l a s c i a r s i a l l e s p a l l e s i t u a z i o n i d i v i o l e n z a e r i c o s t r u i r e u n a v i t a a u t o n o m a . S e c o n d o i d a t i d i D . i . R e , i l 3 3 , 9 % d e l l e d o n n e c h e a c c e d e a i c e n t r i h a s u b i t o v i o l e n z a e c o n o m i c a , u n a f o r m a d i a b u s o c h e l i m i t a l a l i b e r t à d i s c e l t a e o s t a c o l a l a p o s s i b i l i t à d i u n f u t u r o i n d i p e n d e n t e . S e r e n a M o r g a g n i , r e s p o n s a b i l e d e l l a D i r e z i o n e C o m m u n i c a t i o n d i B p e r , h a d i c h i a r a t o : “ L ’ i m p e g n o d i B p e r r i v o l t o a l c o n t r a s t o d e l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e è f o c a l i z z a t o s u l l a p r o m o z i o n e d i u n a s e m p r e p i ù d i f f u s a e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a e s u l l a t u t e l a d e l l ’ a u t o n o m i a e c o n o m i c a , l e v e i m p o r t a n t i p e r u n a l i b e r a e s p r e s s i o n e d e c i s i o n a l e d e l l e d o n n e e p e r p r e v e n i r e s i t u a z i o n i d i a b u s o . C o n q u e s t a n u o v a e d i z i o n e d i ‘ I n s i e m e p e r l e D o n n e ’ s i a m o a c c a n t o a l l ’ a s s o c i a z i o n e D . i . R e p e r a i u t a r e d o n n e c h e h a n n o s u b i t o v i o l e n z a e s t a n n o c e r c a n d o d i c o s t r u i r e u n a n u o v a p r o g e t t u a l i t à d i v i t a : t u t t o i l r i c a v a t o d e l l a r a c c o l t a f o n d i a n d r à a s u p p o r t o d i l o r o c o n c r e t e n e c e s s i t à e c o n o m i c h e . C r e d i a m o i n f a t t i c h e l a l i b e r t à p a s s i a n c h e a t t r a v e r s o l ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a , e v o g l i a m o e s s e r e p a r t e a t t i v a d i q u e s t o c a m b i a m e n t o . ” C r i s t i n a C a r e l l i , p r e s i d e n t e d i D . i . R e , h a a f f e r m a t o c h e “ L a v i o l e n z a e c o n o m i c a e l a d i f f i c o l t à d i r a g g i u n g e r e u n a c o m p l e t a a u t o n o m i a , s o n o f a t t o r i s p e s s o l e g a t i c h e t e n g o n o l e d o n n e d e n t r o l a v i o l e n z a . P o t e r l a v o r a r e i n s i e m e a u n p a r t n e r c o m e B p e r , o l t r e a d a i u t a r e c e n t i n a i a d i d o n n e g r a z i e a l F o n d o A u t o n o m i a s o s t e n u t o c o n l a r a c c o l t a f o n d i , c i c o n s e n t e d i a r r i v a r e a u n p u b b l i c o a m p i o p e r s e n s i b i l i z z a r l o s u u n t e m a t a n t o c r u c i a l e p e r l a l i b e r t à d e l l e d o n n e . ” I l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o i m p e g n o d i B p e r p e r p r o m u o v e r e l ’ i n d i p e n d e n z a f i n a n z i a r i a c o m e c o n d i z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r l a l i b e r t à d e c i s i o n a l e e p e r p r e v e n i r e s i t u a z i o n i d i a b u s o . L a B a n c a m e t t e i n c a m p o n u m e r o s e i n i z i a t i v e m i r a t e a s o s t e n e r e l e c a t e g o r i e p i ù f r a g i l i e a f a v o r i r e u n a p i ù a m p i a i n c l u s i o n e s o c i a l e e d e c o n o m i c a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i t e m i d i d i v e r s i t à , e q u i t à e i n c l u s i o n e . T r a g l i s t r u m e n t i c h i a v e a s u p p o r t o d e l l e d o n n e , B p e r h a r e a l i z z a t o l o s c o r s o a n n o - i n c o l l a b o r a z i o n e c o n D . i . R e - i l v a d e m e c u m “ I n s i e m e c o n t r o l a v i o l e n z a e c o n o m i c a ” , d i s p o n i b i l e s u l s i t o i s t i t u z i o n a l e e t r a m i t e Q R c o d e p r e s e n t i i n f i l i a l e . I l d o c u m e n t o a i u t a a r i c o n o s c e r e e a f f r o n t a r e l a v i o l e n z a e c o n o m i c a , f o r n e n d o i n d i c a z i o n i p r a t i c h e p e r u n u t i l i z z o c o n s a p e v o l e d e i s e r v i z i b a n c a r i e s u g g e r e n d o a z i o n i u t i l i p e r r a f f o r z a r e l a p r o p r i a a u t o n o m i a . A s o s t e g n o d e l l a c a m p a g n a , i l G r u p p o B p e r h a c o n f e r m a t o u n a d o n a z i o n e , o l t r e a d a v e r a v v i a t o d i v e r s e i n i z i a t i v e d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a , t r a c u i i l w e b i n a r “ O l t r e i l r o s a ” , g i u n t o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e , r e a l i z z a t o c o n l ’ e c o n o m i s t a A z z u r r a R i n a l d i e d E q u o n o m i c s : n o v e i n c o n t r i o n l i n e d e d i c a t i a l p o t e n z i a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e f i n a n z i a r i e d e l l e d o n n e e , d i c o n s e g u e n z a , a l c o n t r a s t o d e l l a v i o l e n z a e c o n o m i c a . A n c h e l e p e r s o n e d e l G r u p p o B p e r s o n o s t a t e c o i n v o l t e i n p e r c o r s i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e f o r m a z i o n e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ e m p o w e r m e n t f e m m i n i l e e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a l e a d e r s h i p . L a c a m p a g n a “ I n s i e m e p e r l e D o n n e ” è p r o m o s s a i n p r o s s i m i t à d e l 2 5 n o v e m b r e , G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ E l i m i n a z i o n e d e l l a V i o l e n z a c o n t r o l e D o n n e , i s t i t u i t a d a l l e N a z i o n i U n i t e p e r p r o m u o v e r e c o n s a p e v o l e z z a e a z i o n i c o n c r e t e c o n t r o o g n i f o r m a d i a b u s o .