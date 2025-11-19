R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l s e s s o s e n z a c o n s e n s o è s t u p r o . B a s t e r e b b e q u e s t o , s e f o s s e u n a c o n s a p e v o l e z z a a c q u i s i t a . E r a n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e p e r m e t t e r e f i n a l m e n t e a l c e n t r o i l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e , s u p e r a n d o u n i m p i a n t o c h e t r o p p o s p e s s o h a p r o d o t t o v i t t i m i z z a z i o n e s e c o n d a r i a . C o n q u e s t a l e g g e l ’ I t a l i a c o m p i e u n p a s s o d i c i v i l t à e a n n u n c i o c o n o r g o g l i o i l v o t o f a v o r e v o l e d i I t a l i a V i v a " . L o h a d e t t o l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i i n a u l a s u l l a p r o p o s t a d i l e g g e s u l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . " A n c o r a o g g i a s c o l t i a m o u o m i n i e r a g a z z i m e t t e r e s o t t o p r o c e s s o l e v i t t i m e . L ’ I s t a t c i r i c o r d a c h e q u a s i i l 1 4 % d e i g i o v a n i p e n s a c h e u n n o p o s s a s i g n i f i c a r e s ì . P e r q u e s t o s e r v e u n a l e g g e c h e a l l i n e a l ’ I t a l i a a l l e l e g i s l a z i o n i p i ù a v a n z a t e , a l l e l i n e e g u i d a e u r o p e e e a l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l , c h e f u i l m i o p r i m o v o t o i n q u e s t ’ A u l a . N o n i l l u d i a m o c i p e r ò c h e b a s t i c a m b i a r e u n a n o r m a p e r c a m b i a r e u n a m e n t a l i t à . L a p r e v e n z i o n e - s o t t o l i n e a - p a s s a d a u n g r a n d e i n v e s t i m e n t o e d u c a t i v o e c u l t u r a l e . E s u q u e s t o g o v e r n o , m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e d e v o n o f a r e m o l t o d i p i ù ” , h a s p i e g a t o B o s c h i . " V o t a n d o q u e s t a l e g g e v o g l i o d i r e g r a z i e a l l e t a n t e d o n n e c h e h a n n o a p e r t o l a s t r a d a , a c h i h a p a g a t o s u l l a p r o p r i a p e l l e i l c o r a g g i o d i d e n u n c i a r e . E u n g r a z i e p a r t i c o l a r e a F r a n c a V i o l a . I l s u o ‘ n o ’ , i n u n ’ I t a l i a c h e p r e v e d e v a a n c o r a i l m a t r i m o n i o r i p a r a t o r e , h a c a m b i a t o l a s t o r i a d i t u t t e . L e i d i s s e : ‘ I o n o n s o n o p r o p r i e t à d i n e s s u n o . L ’ o n o r e l o p e r d e c h i f a c e r t e c o s e , n o n c h i l e s u b i s c e ’ . N o n c ’ è b i s o g n o d i a g g i u n g e r e a l t r o ” , h a c o n c l u s o .