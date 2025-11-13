R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o s o l i d a r i e t à a l l a c o l l e g a M a t i l d e S i r a c u s a n o . È c h i a r o p e r ò c h e l a s o l i d a r i e t à n o n b a s t a , v a a f f r o n t a t o c o n p i ù d e c i s i o n e i l t e m a d e l s e s s i s m o e d e i l e o n i d a t a s t i e r a c h e s p e s s o , p e r a l t r o , s i n a s c o n d o n o d i e t r o n o m i e p r o f i l i f a l s i . P u r t r o p p o i n s u l t i e m i n a c c e s u i s o c i a l n e h o r i c e v u t e e n e r i c e v o a n c h ’ i o . I l p r o b l e m a è c h e a n c h e s e d e n u n c i c o n c r e t a m e n t e p o i n o n s u c c e d e n u l l a " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a P a o l a B o s c a i n i . " I n p r i m i s a n d r e b b e r o t r o v a t e s o l u z i o n i l e g i s l a t i v e p e r e l i m i n a r e o l i m i t a r e f o r t e m e n t e l ’ u s o d i p r o f i l i f a k e s u i s o c i a l n e t w o r k , s a r e b b e g i à u n b e l d i s i n c e n t i v o a c e r t i c o m p o r t a m e n t i . M a a n c h e d a p a r t e d e i m a g i s t r a t i s e r v i r e b b e p i ù s e v e r i t à , i n v e c e i n t r o p p i c a s i l e d e n u n c e v e n g o n o a r c h i v i a t e . L ’ i n t e r v e n t o d e l l a S i r a c u s a n o , c h e h a s o l l e v a t o i l t e m a m e d i a t i c a m e n t e , p e r c h é è o r a d i s m e t t e r l a d i f a r e f i n t a d i n i e n t e e l a s c i a r e l e c o s e c o m e s t a n n o . M a o r a s e r v e u n m a g g i o r e i m p e g n o d a p a r t e n o s t r a e d e l l ’ o r g a n o g i u d i z i a r i o " , c o n c l u d e .