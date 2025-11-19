R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i d i c i a m o b a s t a . B a s t a a l l e s e n t e n z e n e i c a s i d i s t u p r o i n c u i l ' a c c u s a t o v i e n e a s s o l t o p e r c h é l e i ' d o v e v a s a p e r e c o s a a s p e t t a r s i ' , p e r c h é l e i a v e v a g i à a v u t o r a p p o r t i e q u i n d i e r a ' i n c o n d i z i o n e d i i m m a g i n a r s i i p o s s i b i l i s v i l u p p i d e l l a s i t u a z i o n e ' . B a s t a a ' s e m a n c a i l d i s s e n s o n o n c ’ è v i o l e n z a ' . B a s t a a d o m a n d e c o m e ' p e r c h é n o n s e i s c a p p a t a ? ' , ' p e r c h é n o n h a i d e t t o n o ? ' , ' p e r c h é n o n h a i r e a g i t o ? ' . T u t t o q u e s t o s i c h i a m a p a u r a , n o n c o n s e n s o . S i c h i a m a p a r a l i s i , n o n c o n s e n s o . S i c h i a m a m o m e n t a n e a i n c a p a c i t à d i i n t e n d e r e , n o n c o n s e n s o . I l c o n s e n s o è u n ’ a l t r a c o s a . E c o n l ' a p p r o v a z i o n e a l l a C a m e r a d e l l a l e g g e s u l c o n s e n s o , m e t t i a m o n e r o s u b i a n c o c h e s o l o s ì è s ì . C h e i l s e s s o s e n z a c o n s e n s o è s t u p r o " . L o h a a f f e r m a t o L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r i m a f i r m a t a r i a d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e o r i g i n a r i a s u l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e a g l i a t t i s e s s u a l i , d u r a n t e l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o a l l a C a m e r a . " U n s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o - h a a g g i u n t o - v a a i g i u r i s t i , a l l e g i u r i s t e e a l l e a s s o c i a z i o n i c h e s o n o i n t e r v e n u t e i n p r o p r i o i n c o m m i s s i o n e e l o h a n n o f a t t o c o n g r a n d e c o m p e t e n z a . E u n g r a z i e i n p a r t i c o l a r e a d A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l , p r o m o t r i c e d i u n a i n t e n s a c a m p a g n a d a l t i t o l o m o l t o c h i a r o : ' S o l o s ì è s ì ' . Q u e s t o r i s u l t a t o è f r u t t o d i u n l a v o r o d i s q u a d r a t r a d o n n e , d o n n e d i d i v e r s o o r i e n t a m e n t o p o l i t i c o , c h e f a b e n e a l n o s t r o P a e s e . P e r c h é q u a n d o c ’ è d a c o m b a t t e r e l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , e s s e r e a v v e r s a r i e n o n c o n t a p i ù : u n i t e s i v a d r i t t e a l l a m e t a . È s t a t a m o l t o i m p o r t a n t e l ’ i n t e r l o c u z i o n e t r a l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i . D e c i s i v o è s t a t o i l c o n f r o n t o t r a l e d u e r e l a t r i c i , M i c h e l a D e B i a s e e C a r o l i n a V a r c h i , c h e r i n g r a z i o s e n t i t a m e n t e , d a c u i p o i è n a t o i l t e s t o c o n d i v i s o a p p r o v a t o c o n v o t o u n a n i m e i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a e , o g g i , v o t a t o a M o n t e c i t o r i o . G r a z i e a n c h e a l l a c a p o g r u p p o C h i a r a B r a g a c h e h a s o s t e n u t o q u e s t a p r o p o s t a d i l e g g e e i l s u o i t e r " .