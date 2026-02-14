R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l 1 5 f e b b r a i o d e l 1 9 9 6 , 3 0 a n n i f a , l o s t u p r o d i v e n t a v a ' r e a t o c o n t r o l a p e r s o n a ' e n o n p i ù ' c o n t r o l a m o r a l e ' . U n s a l t o d i q u a l i t à f o n d a m e n t a l e p e r l a d i g n i t à d e l l e d o n n e e p e r l a l o t t a c o n t r o l a v i o l e n z a s e s s u a l e . U n s a l t o d i q u a l i t à c h e f u p o s s i b i l e g r a z i e a l l a v o r o u n i t a r i o d e l l e p a r l a m e n t a r i d i s i n i s t r a e d i d e s t r a , s e n z a d i s t i n z i o n e d i a p p a r t e n e n z a , s e n z a g u e r r a t r a p a r t i t i . Q u a n d o l o s c o r s o n o v e m b r e , g r a z i e a l p a t t o t r a M e l o n i e S c h l e i n , s i è a p p r o v a t a a l l ' u n a n i m i t à a l l a C a m e r a l a l e g g e s u l c o n s e n s o p e n s a v a m o d i e s s e r e a u n p a s s o d a u n ' a l t r a c o n q u i s t a f o n d a m e n t a l e c h e v e d e v a u n i t e l e d o n n e d i t u t t i g l i s c h i e r a m e n t i . M a s i a m o s t a t e s m e n t i t e n o n a p p e n a l a l e g g e è a r r i v a t a a l S e n a t o . L ì d u e d o n n e , M e l o n i e B o n g i o r n o , h a n n o t r a d i t o q u e l p a t t o s o t t o m e t t e n d o s i a l l e p r e s s i o n i d i S a l v i n i , p o r t a v o c e d e l l a c o m p o n e n t e m a s c h i l e m i s o g i n a d e l l a d e s t r a . N e s s u n a d e l l e d u e s i è s p e s a p e r d i f e n d e r e q u e l l a l e g g e d i c i v i l t à . I l t e s t o , c o m e s a p e t e , è s t a t o r i f o r m u l a t o t o g l i e n d o i l c o n s e n s o . U n o s f r e g i o a l l e v i t t i m e d i s t u p r o c h e n o n s o n o s t a t e c r e d u t e p e r c h é n o n s o n o r i u s c i t e a r i b e l l a r s i e a d i m o s t r a r e , i n t r i b u n a l e , i l l o r o , ' n o ' " . L o a f f e r m a L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r i m a f i r m a t a r i a d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e o r i g i n a r i a s u l c o n s e n s o . " C i b a t t e r e m o c o n t r o i l d d l B o n g i o r n o - a g g i u n g e - c h e c i r i m a n d a i n d i e t r o d i d e c e n n i . L o f a r e m o i n P a r l a m e n t o e n e l l e p i a z z e a c o m i n c i a r e d a d o m a n i , q u a n d o s a r e m o n e i p r e s i d i o r g a n i z z a t i i n t u t t a I t a l i a d a c e n t r i a n t i v i o l e n z a , m o v i m e n t i f e m m i n i s t i e a s s o c i a z i o n i . E i l 2 8 f e b b r a i o p a r t e c i p a n d o a l l a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e n a z i o n a l e a R o m a . M e g l i o n e s s u n a l e g g e c h e l a l e g g e B o n g i o r n o " .