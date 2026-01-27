R o m a , 2 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s i d e n t e B o n g i o r n o h a s c e l t o d i s c a r d i n a r e l ’ i m p i a n t o d e l t e s t o C a m e r a . S i a m o d i f r o n t e a d u n a r r e t r a m e n t o g i u r i d i c o e c u l t u r a l e . I l n u o v o t e s t o p r e v e d e c h e l a v i o l e n z a s e s s u a l e s i c o n f i g u r i q u a n d o g l i a t t i s i a n o c o m p i u t i ‘ c o n t r o l a v o l o n t à d i u n a p e r s o n a ’ , i n t r o d u c e n d o u n c r i t e r i o c h e s p o s t a l ’ o n e r e p r o b a t o r i o s u l l a v i t t i m a e p r e s u p p o n e u n a m a n i f e s t a z i o n e r i c o n o s c i b i l e d e l d i s s e n s o ; n o n t u t e l a a d e g u a t a m e n t e l e s i t u a z i o n i d i b l o c c o , s h o c k , p a r a l i s i ; e s p o n e l e d o n n e a f o r m e d i v i t t i m i z z a z i o n e s e c o n d a r i a " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l S e n a t o d u r a n t e i l d i b a t t i t o s u l l a l e g g e s u l ‘ c o n s e n s o ’ . " A n c o r a p i ù g r a v e è l a s c o m p a r s a d e l r i f e r i m e n t o a l l a p a r t i c o l a r e v u l n e r a b i l i t à , m e n t r e v i e n e m a n t e n u t a e a d d i r i t t u r a e n f a t i z z a t a l a c l a u s o l a d e l l a ‘ m i n o r e g r a v i t à ’ , g i à o g g e t t o i n p a s s a t o d i i n t e r p r e t a z i o n i d i s t o r s i v e . M a o l t r e a l m e r i t o c ’ è u n m e t o d o c h e n o n a c c e t t i a m o - h a p r o s e g u i t o B o c c i a - . S i t e n t a d i i m p o r r e u n t e s t o c o m p l e t a m e n t e n u o v o c o n t e m p i c o m p r e s s i ; s e n z a u n a n u o v a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e ; s e n z a u n n u o v o c i c l o d i a u d i z i o n i ; i n v o c a n d o u n ’ u r g e n z a c h e n o n e s i s t e p i ù , p r o p r i o p e r c h é i l t e s t o C a m e r a è s t a t o s t r a v o l t o . S e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a v e v a d a t o u n a p a r o l a , q u e l l a p a r o l a è s t a t a s m e n t i t a . E s e l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a g i s c e i n q u e s t o m o d o , l o f a a s s u m e n d o s i u n a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a p i e n a ” . I l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d h a r i c o r d a t o c h e " i l d i s e g n o d i l e g g e i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e e d i l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o , n a s c e d a u n a t t o p o l i t i c o e p a r l a m e n t a r e d i r a r a f o r z a : l ’ a p p r o v a z i o n e a l l ’ u n a n i m i t à a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . ‘ C h i u n q u e c o m p i e a t t i s e s s u a l i i n a s s e n z a d e l c o n s e n s o l i b e r o e d a t t u a l e è p u n i t o c o n l a p e n a d a s e i a d o d i c i a n n i ’ " . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a f o r m u l a z i o n e n o n e r a n é i d e o l o g i c a n é i m p r o v v i s a t a : a l l i n e a l ’ I t a l i a a l l a l e g i s l a z i o n e d i o l t r e 2 0 P a e s i e u r o p e i ; d a v a p i e n a a t t u a z i o n e a l l ’ a r t i c o l o 3 6 d e l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l ; r e c e p i s c e l ’ o r i e n t a m e n t o c o n s o l i d a t o d e l l a C o r t e E D U ; s i c o l l o c a i n p i e n a c o e r e n z a c o n l a g i u r i s p r u d e n z a d i l e g i t t i m i t à n a z i o n a l e , c h e d a a n n i c h i a r i s c e c o m e i l c o n s e n s o d e b b a e s s e r e l i b e r o , a t t u a l e e p e r m a n e n t e p e r t u t t a l a d u r a t a d e g l i a t t i s e s s u a l i " , h a p r o s e g u i t o B o c c i a . " Q u e l v o t o u n a n i m e n o n f u u n i n c i d e n t e p a r l a m e n t a r e : f u i l f r u t t o d i u n a i n t e s a p o l i t i c a e s p l i c i t a , c o s t r u i t a a M o n t e c i t o r i o , c h e v e d e v a l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o a s s u m e r e l ’ i m p e g n o d i n o n a r r e t r a r e s u l p r i n c i p i o d e l c o n s e n s o , r i c o n o s c e n d o c h e s u u n t e m a c o m e l a v i o l e n z a d i g e n e r e l o S t a t o d e v e p a r l a r e c o n u n a s o l a v o c e . U n a s o r t a d i s t r e t t a d i m a n o i d e a l e t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e , c h e a v e v a u n s i g n i f i c a t o p r o f o n d o : d i r e a l l e d o n n e c h e l a l o r o p a r o l a c o n t a , c h e i l l o r o ‘ n o ’ è s u f f i c i e n t e , c h e n o n s p e t t a a l o r o d i m o s t r a r e d i a v e r r e s i s t i t o , u r l a t o , r e a g i t o " , h a d e t t o a n c o r a l ' e s p o n e n t e d e m . " A r r i v a t o i l p r o v v e d i m e n t o a l S e n a t o , q u e l p a t t o è s t a t o c o n s a p e v o l m e n t e r o t t o . P e r u n a s c e l t a p o l i t i c a p r e c i s a , a s s u n t a d a l l a m a g g i o r a n z a e f o r m a l i z z a t a d a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a , G i u l i a B o n g i o r n o , c o n l a p r e s e n t a z i o n e d i u n t e s t o i n t e g r a l m e n t e r i s c r i t t o , c h e a b b a n d o n a i l c o n s e n s o e r i p r i s t i n a l a c e n t r a l i t à d e l l a ‘ v o l o n t à c o n t r a r i a ’ " , h a s o t t o l i n e a t o B o c c i a . ( A d n k r o n o s ) - " È b e n e c h i a r i r l o c o n n e t t e z z a : l e o b i e z i o n i s o l l e v a t e i n p a r t i c o l a r e d a l l a L e g a s u l r i s c h i o d i u n u s o s t r u m e n t a l e d e l l e d e n u n c e e r a n o g i à s t a t e a f f r o n t a t e e s u p e r a t e a l l a C a m e r a . N o n s i a m o d u n q u e d i f r o n t e a u n r i p e n s a m e n t o o n e s t o , m a a u n a r e t r o m a r c i a p o l i t i c a " , h a d e t t o B o c c i a . " D u r a n t e l e i n t e r l o c u z i o n i i n f o r m a l i , l ’ o p p o s i z i o n e a v e v a d i m o s t r a t o a m p i a d i s p o n i b i l i t à a l c o n f r o n t o : s i e r a p r o p o s t a l a r i m o z i o n e d e g l i a g g e t t i v i ‘ l i b e r o e d a t t u a l e ’ ; s i e r a a p e r t o a u n a d i v e r s a g r a d a z i o n e d e l l e p e n e ; s i e r a d a t a d i s p o n i b i l i t à a l a v o r a r e s u i c a s i d i m i n o r e g r a v i t à ; s i e r a a c c e t t a t o d i a n c o r a r e l a v a l u t a z i o n e d e l c o n s e n s o a l l a ‘ s i t u a z i o n e e a l c o n t e s t o ’ , c o m e p r e v i s t o d a l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l " , h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a .