R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a s s i m a v i c i n a n z a a l l e g i o r n a l i s t e e a t u t t e l e d o n n e c h e o g g i h a n n o d a t o v o c e a u n d o l o r e e a u n a r i c h i e s t a c h i a r i s s i m a : p r o t e z i o n e e f f e t t i v a c o n t r o l a v i o l e n z a d i g i t a l e . A l l a m i n i s t r a R o c c e l l a d o b b i a m o f a r n o t a r e c h e n o n s e r v o n o a l t r i a n n u n c i : l ’ o b b l i g o d i e t i c h e t t a t u r a d e i c o n t e n u t i g e n e r a t i d a I A , f i l i g r a n a d i g i t a l e e b o l l i n o v i s i b i l e p e r l ’ u t e n t e , è u n a s o l u z i o n e p r o n t a e p r a t i c a b i l e s u b i t o . I l P d l ’ h a d e p o s i t a t a a n n i f a , l ’ a b b i a m o r i p r o p o s t a c o m e e m e n d a m e n t o d u r a n t e l a l e g g e s u l l ’ I A , m a l a m a g g i o r a n z a l ’ h a r e s p i n t a " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d L o r e n z o B a s s o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e , c o m u n i c a z i o n i e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a P a l a z z o M a d a m a . " C o n i l c o l l e g a N i c i t a - p r o s e g u e - a b b i a m o p r o p o s t o 2 a n n i f a i l D i g i t a l I n n o v a t i o n A c t , ( A S 9 6 5 ) , d o v e , d e n t r o u n q u a d r o o r g a n i c o d i g o v e r n a n c e e t u t e l e d i g i t a l i , a v e v a m o p r e s e n t a t o p r o p o s t e c o e r e n t i s u b o l l i n o / f i l i g r a n a . E p e r c h è f o s s e c h i a r o a v e v a m o m o s t r a t o u n d e e p f a k e , m o l t o r i s p e t t o s o , d e l l a s t e s s a p r e s i d e n t e M e l o n i p e r f a r c a p i r e a t u t t i c o s a p o t e v a a c c a d e r e . M a q u e s t o g o v e r n o n o n a s c o l t a n e s s u n o , f i g u r i a m o c i c h i p r o p o n e s o l u z i o n i c o n c r e t e e r i s p e t t o s e . P e r q u e s t o i n s i s t i a m o e c h i e d i a m o a l G o v e r n o , q u i e o r a : m a n d a t o i m m e d i a t o a d A g c o m p e r d e f i n i r e s t a n d a r d d i w a t e r m a r k i n g i n t e r o p e r a b i l i e b o l l i n o i n f o r m a t i v o o b b l i g a t o r i o s u p i a t t a f o r m e , b r o a d c a s t e r e s e r v i z i d i g i t a l i , c o n v e r i f i c h e a c a m p i o n e e s a n z i o n i e f f e t t i v e ; C o e r e n z a c o n l a l e g g e 1 3 2 / 2 0 2 5 ( n u o v o r e a t o d i d i f f u s i o n e i l l e c i t a d i c o n t e n u t i m a n i p o l a t i ) e c o o r d i n a m e n t o c o n l ’ A I A c t U E : p r e v e n z i o n e t e c n i c a p r i m a d e l l a r e p r e s s i o n e p e n a l e " . " I l G o v e r n o r i v e n d i c a l e n o r m e p e n a l i e a n n u n c i a n u o v e i n i z i a t i v e . N o i c h i e d i a m o l ’ u n i c a c o s a c h e m a n c a : a p p l i c a r e s u b i t o l ’ o b b l i g o d i r i c o n o s c i b i l i t à d e i c o n t e n u t i I A . L o a b b i a m o s c r i t t o , p r o p o s t o e d i f e s o . S e c ’ è v o l o n t à , s i f a i n p o c h e s e t t i m a n e . I n c a s o c o n t r a r i o , c o n t i n u e r e m o a i n c a l z a r e i n P a r l a m e n t o e n e l P a e s e , a l f i a n c o d i c h i o g g i h a d e t t o : n o n c o n l a m i a f a c c i a " , c o n c l u d e .