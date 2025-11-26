R o m a , 2 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a l o t t a a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e d i v e n t i u n a p r i o r i t à s t r u t t u r a l e d e l l ’ a g e n d a p o l i t i c a n a z i o n a l e . L e d o n n e n o n d e v o n o e s s e r e l a s c i a t e s o l e . L e f a m i g l i e n o n d e v o n o e s s e r e l a s c i a t e s o l e . L e i s t i t u z i o n i n o n d e v o n o p i ù p o t e r d i r e ' n o n c ’ e r a n o s t r u m e n t i ' . L a p r o t e z i o n e d e l l e d o n n e è u n d o v e r e c o s t i t u z i o n a l e e u n i m p e g n o m o r a l e v e r s o l e g e n e r a z i o n i p r e s e n t i e f u t u r e " . L o c h i e d e i l m a n i f e s t o p o l i t i c o ' M a i p i ù s o l a ' , l e " p r o p o s t e p e r u n a s t r a t e g i a n a z i o n a l e c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e " m e s s e a p u n t o d a l l ' A s s o c i a z i o n e J o l e S a n t e l l i c o n u n g r u p p o d i s i g l e e a s s o c i a z i o n i . " N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e u n a s o c i e t à c h e t o l l e r a l a v i o l e n z a . P r e t e n d i a m o , d a d o n n e , c h e l e v i t t i m e n o n s i a m o p i ù a b b a n d o n a t e , g i u d i c a t e e , s o p r a t t u t o , c h e n o n s i a n o m a i p i ù s o l e " , s p i e g a P a o l a S a n t e l l i . I l m a n i f e s t o ' M a i p i ù s o l e ' , s o t t o p o s t o a l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ i n c h i e s t a s u l f e m m i n i c i d i o e s u o g n i f o r m a d i v i o l e n z a d i g e n e r e , s i c o m p o n e s i s e i " p r o p o s t e p r o g r a m m a t i c h e " : 1 ) I n c r e m e n t o s t r u t t u r a l e d e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l e m i s u r e d i p r o t e z i o n e . 2 ) S t o p a l l e r i f o r m e “ a c o s t o z e r o ” . 3 ) F o r m a z i o n e o b b l i g a t o r i a , s p e c i a l i z z a t a e c o n t i n u a p e r t u t t i g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . 4 ) I n t r o d u z i o n e s t a b i l e d i p e r c o r s i s c o l a s t i c i d e d i c a t i . 5 ) P e r c o r s i s p e c i f i c i s u l l a v i t t i m i z z a z i o n e s e c o n d a r i a e s u l l ’ i m p a t t o d e i s o c i a l m e d i a . 6 ) E d u c a z i o n e e p r e v e n z i o n e p r e c o c e i n d i a l o g o c o n l e f a m i g l i e . I f i r m a t a r i d e l M a n i f e s t o s o n o P a o l a S a n t e l l i , E l i s a B a r r e s i , R o b e r t a S a n t e l l i , S i m o n a S c a r c e l l a , A n i t a L i p o r a c e , A n n a m a r i a R o s i t a n i , M a r i a R i t a P a r s i , L u i g i V i r c i l l o , G a b r i e l l a C a s t e l l e t t i , F l a v i a M o d i c a , E n r i c o P a l e r m o , S a v e r i a C u s u m a n o , F r a n c e s c a M a l l a m a c i , M a r i a G r a z i a F a l d u t o , D o m e n i c o M a d u l i . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n i z i a t i v a " v u o l e e s s e r e u n i n v i t o a u n c a m b i a m e n t o c o l l e t t i v o e c u l t u r a l e - d i c e a n c o r a P a o l a S a n t e l l i - . I l f o c u s d i ' M a i p i ù s o l a ' è l ' a r c h i t e t t u r a c u l t u r a l e d e l l a v i o l e n z a c h e t r a o r i g i n e d a s t e r e o t i p i , m o d e l l i e d u c a t i v i e ' i m p u t ' d e i m a s s m e d i a s b a g l i a t i , c o n n a r r a z i o n i t o s s i c h e d i e p i s o d i d i v i o l e n z a q u a s i c o n g i u s t i f i c a z i o n i , c o m e ' a m o r e m a l a t o ' , ' g e l o s i a m o r b o s a ' o d e p r e s s i o n e . S o n o g i u s t i f i c a z i o n i , p e r c h è l a v i o l e n z a è v i o l e n z a , m a s c h e r e c h e v o g l i o n o n a s c o n d e r e u n d e s i d e r i o i n s a n o , a r c a i c o d i c o n t r o l l o e p o s s e s s o " . " C h i e d i a m o a l l a C o m m i s s i o n e d i s o s t e n e r e , t r a d u r r e i n n o r m a z i o n e e r e n d e r e o p e r a t i v i q u e s t i p u n t i , a f f i n c h é o g n i d o n n a p o s s a v i v e r e l i b e r a d a l l a p a u r a e p r o t e t t a d a i s u o i d i r i t t i " , s i l e g g e n e l l e c o n c l u s i o n i d e l m a n i f e s t o , s u l q u a l e a R e g g i o C a l a b r i a , d u r a n t e l ’ i n i z i a t i v a ' M a i p i ù s o l a ' s i s o n o c o n f r o n t a t i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , p r o f e s s i o n i s t i , f a m i g l i e , v o l o n t a r i e c i t t a d i n i a n c h e s u l l a b a s e d i t e s t i m o n i a n z e d i r e t t e . " L a v i o l e n z a d i g e n e r e n o n è u n ’ e m e r g e n z a e p i s o d i c a , m a u n f e n o m e n o s i s t e m i c o c h e r i c h i e d e r i s p o s t e c o r a g g i o s e , f i n a n z i a t e a d e g u a t a m e n t e e i n t e g r a t e f r a p r e v e n z i o n e , p r o t e z i o n e e f o r m a z i o n e " , s o t t o l i n e a a n c o r a i l m a n i f e s t o .