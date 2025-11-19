R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a l e g g e s e r v e a c o n t r a s t a r e l a c u l t u r a c h e n e l l a n o s t r a s o c i e t à g i u s t i f i c a s e m p r e l ' u o m o e c o l p e v o l i z z a l a d o n n a , u n a c u l t u r a c h e c h i e d e a l l a v i t t i m a d i d i m o s t r a r e d i a v e r r e s i s t i t o a b b a s t a n z a , c h e l a g i u d i c a p e r l ' a b b i g l i a m e n t o , p e r l ' a l c o l n e l s a n g u e , p e r l a p o r t a s o c c h i u s a , p e r i j e a n s t r o p p o s t r e t t i , p e r l a b e l l e z z a " . L o h a d e t t o l a d e p u t a t a M 5 S S t e f a n i a A s c a r i n e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a p r o p o s t a d i l e g g e i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e e d i l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o . " I l s i s t e m a p a t r i a r c a l e i n c u i s i a m o i m m e r s i p r e t e n d e c h e e s i s t a s o l o l a v i t t i m a p e r f e t t a , o s s i a u n a d o n n a s o b r i a , c h e n o n c o n o s c e i l s u o s t u p r a t o r e , c h e u r l a , l o t t a e c o r r e s u b i t o a d e n u n c i a r e p i e n a d i l i v i d i e i n l a c r i m e . D e f i n i r e , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a n o r m a t i v o , c o s a s i a i l c o n s e n s o è f o n d a m e n t a l e p e r c h é c o n s e n t e d i d o t a r c i d i u n o s t r u m e n t o c e n t r a l e p e r c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . A l c e n t r o d e v e e s s e r c i i l c o n s e n s o , c h e è u n “ s ì ” l i b e r o , c o n s a p e v o l e . È q u e s t a l ' u n i c a d o m a n d a c h e b i s o g n a p o r s i , n o n q u a l e a b b i g l i a m e n t o a v e s s e l a v i t t i m a , n o n a c h e o r a s i t r o v a s s e f u o r i c a s a , n o n c o n q u a n t i u o m i n i è s t a t a , m a s e h a d e t t o “ s ì ” s e n z a a m b i g u i t à , s e n z a f o r z a t u r e " ; h a p r o s e g u i t o . " N o i d e l M 5 S a b b i a m o d a t o u n c o n t r i b u t o c o s t r u t t i v o a l l a r e d a z i o n e d e l l ' e m e n d a m e n t o d e c i s i v o s u l c o n s e n s o , q u e l l o c h e p o i è a r r i v a t o a v o t a z i o n e u n a n i m e . C ' e r a n o d u e n o s t r e p r o p o s t e d i l e g g e , a b b i a m o f a t t o u n p a s s o d i l a t o p e r r e n d e r e p i ù v e l o c e e s e m p l i c e l ' i t e r d i q u e s t a p r o p o s t a , a d u l t e r i o r e c o n f e r m a d e l l a n o s t r a s e n s i b i l i t à s u q u e s t o t e m a " , h a d e t t o a n c o r a A s c a r i .