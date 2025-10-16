R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i o l e n z a m a s c h i l e s i r i g e n e r a i n u n c o n t e s t o c u l t u r a l e , p a t r i a r c a l e d i c u i l a n o s t r a s o c i e t à è a n c o r a m o l t o i n t r i s a e c h e è c o m p l e s s o d a d e c o s t r u i r e . D i f r o n t e a f e m m i n i c i d i b r u t a l i c o m e q u e l l o d i P a m e l a G e n i n i , i l n o s t r o c o m p i t o è t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e e l a v o r a r e m o l t i s s i m o s u l l a p r e v e n z i o n e . N o i s i a m o s t a t i s e m p r e d i s p o n i b i l i a l a v o r a r e i n s i e m e s u l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e , m a q u e s t o è a v v e n u t o s o l o s u l t e r r e n o d e l l a r e p r e s s i o n e c h e d a s o l o p e r ò n o n b a s t a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o a l S e n a t o s u l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . " N o n b a s t a a p p r o v a r e r e a t i . H o l a v o r a t o p e r s o n a l m e n t e p e r f a r a p p r o v a r e i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o m a s e p o i l a m a g g i o r a n z a a p p r o v a i l d i v i e t o d i e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e , s i f a i l c o n t r a r i o d i q u e l l o c h e a n d r e b b e f a t t o . E c ' è u n u l t e r i o r e a s p e t t o : p e r c o n t r a s t a r e f i n o i n f o n d o l a v i o l e n z a d i g e n e r e o c c o r r e l a v o r a r e p e r l ' e m a n c i p a z i o n e e c o n o m i c a d e l l e d o n n e . N e s s u n a d i n o i s a r à p i e n a m e n t e l i b e r a f i n c h é n o n s a r e m o l i b e r e t u t t e " .