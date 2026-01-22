R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r o p o s t a d e l l a p r e s i d e n t e B o n g i o r n o r a p p r e s e n t a u n p a s s o i n d i e t r o , n o n s o l o r i s p e t t o a l l ’ a c c o r d o t r a S c h l e i n e M e l o n i c h e a v e v a p o r t a t o a l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l t e s t o s u l c o n s e n s o a l l a C a m e r a e r i s p e t t o a l l e s t e s s e d i c h i a r a z i o n i d i B o n g i o r n o , m a a n c h e r i s p e t t o a l l a g i u r i s p r u d e n z a v i g e n t e e r i s c h i a q u i n d i d i r a p p r e s e n t a r e u n a s c e l t a p e r i c o l o s a . S e n z a c o n t a r e c h e l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l e l e a l t r e c o n v e n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i p r e v e d o n o d a t e m p o i l c o n s e n s o e s p l i c i t o . V o l o n t à n o n é c o n s e n s o . Q u i n d i , m e g l i o n e s s u n a l e g g e r i s p e t t o a u n a l e g g e c h e r e c e p i s c a l ’ a t t u a l e p r o p o s t a B o n g i o r n o ” . L o d i c o n o i n u n a n o t a l e s e n a t r c i e i s e n a t o r i d e l P d . “ C o m e a v e v a m o g i à d e t t o - p r o s e g u o n o i s e n a t o r i d e l P d - p e r n o i u n a r r e t r a m e n t o r i s p e t t o a l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l p r i n c i p i o d e l c o n s e n s o n o n é a c c e t t a b i l e . L a P r e m i e r M e l o n i , c h e p r o p r i o s u l c o n s e n s o a v e v a d a t o l a s u a p a r o l a a l l a s e g r e t a r i a d e l P d S c h l e i n , c h e d i c e ? C o n t i n u e r e m o i n q u e s t e o r e a d a s c o l t a r e l e v o c i d e l l e r e t i a n t i v i o l e n z a c h e o g n i g i o r n o f a n n o i c o n t i c o n l e l e g g i e c o n l a l o r o c o n c r e t a a p p l i c a z i o n e n e i t r i b u n a l i . I l n o s t r o u n i c o a s s i l l o é d i f a r a v a n z a r e i d i r i t t i f e m m i n i l i e q u i n d i d i e v i t a r e a s s o l u t a m e n t e u n a l e g g e p e g g i o r a t i v a p e r l e d o n n e r i s p e t t o a l l o s t a t u s q u o . O g g i G i u l i a B o n g i o r n o p r e f e r i s c e i n t e r p r e t a r e i l r u o l o d e l l ’ a v v o c a t a d e l l e d o n n e o q u e l l o d e l l ’ i n t e r p r e t e d e l s u o l e a d e r , S a l v i n i ? ” .