R o m a , 2 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " U n ’ o f f e s a a l l e d o n n e , u n ’ o f f e s a a l l e v i t t i m e e u n ’ o f f e s a a n c h e a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . I l t e s t o B o n g i o r n o s u l l a P d l s u l c o n s e n s o f a t o r n a r e i n d i e t r o u n a l e g g e d i c i v i l t à s u l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e e s t r a v o l g e l ’ a c c o r d o t r a o p p o s i z i o n e e m a g g i o r a n z a s i g l a t o d a l l a s t e s s a p r e m i e r M e l o n i c h e a v e v a p o r t a t o a u n t e s t o a p p r o v a t o a l l ’ u n a n i m i t à a l l a C a m e r a " . L o d i c o n o C h i a r a B r a g a e F r a n c e s c o B o c c i a , c a p i g r u p p o P d a l l a C a m e r a e a l S e n a t o . " L a f o r z a t u r a c o m p i u t a o g g i a l S e n a t o s t r a v o l g e i l s e n s o d e l l a l e g g e c h e a v e v a l ’ o b i e t t i v o d i t u t e l a r e l e v i t t i m e r i l e g g e n d o i n s e n s o l i m i t a t i v o l e s e n t e n z e d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n e - p r o s e g u o n o - . U n c o m p o r t a m e n t o s p r e g i u d i c a t o c h e f a e m e r g e r e t u t t e l e c o n t r a d d i z i o n i i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a e l e p r e s s i o n i d e l l a L e g a c h e n o n h a m a i c r e d u t o a l l a p r o p o s t a . Q u e s t a v o l t a b i s o g n a s c e g l i e r e s e s t a r e d a l l a p a r t e d e l l e d o n n e o l e s i r e n e m a s c h i l i s t e a d e s t r a a v r a n n o l a m e g l i o n e l l o s t r a c c i a r e u n a c c o r d o c o n t r o l a v i o l e n z a e a f a v o r e d e l l e d o n n e c h e c o n s e n t i v a a l l a p o l i t i c a d i p a r l a r e c o n u n a s o l a v o c e " .