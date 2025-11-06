R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M e n t r e l ’ I t a l i a p i a n g e o g n i g i o r n o a l t r i f e m m i n i c i d i , i l c e n t r o d e s t r a v u o l e v i e t a r e l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e . È u n e r r o r e c l a m o r o s o ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i i n t e r v e n e n d o a “ D e s t r a , s o s t a n t i v o s i n g o l a r e f e m m i n i l e ” n e l l ’ a m b i t o d e “ s u l D o m a n i d e l l e d o n n e ” i n c o r s o a R o m a “ I d a t i d e l C o n s i g l i o d ’ E u r o p a s o n o c h i a r i : n e l 9 0 % d e i c a s i l e v i t t i m e d e l l ’ o d i o s o n o d o n n e , a n c h e i n p o l i t i c a . È u n a r e a l t à c h e c i d i c e c h e s e n z a e d u c a z i o n e a l r i s p e t t o , s e n z a s t r u m e n t i p e r r i c o n o s c e r e i c o n f i n i , s e n z a u n l i n g u a g g i o n o n v i o l e n t o , n e s s u n a l e g g e p e n a l e b a s t a . E d è p e r q u e s t o c h e l ’ a p p r o c c i o d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a è s b a g l i a t o . N o n d a m i g l i o r a r e , d a f e r m a r e – a m m o n i s c e - , p e r c h é r i f i u t a l ’ u n i c a a r m a c h e d a v v e r o f u n z i o n a c o n t r o l a v i o l e n z a , l ’ e d u c a z i o n e . S p e t t e r e b b e a l l a f a m i g l i a ? C e r t o . M a n o n s e m p r e l o f a . E i r a g a z z i l e r i s p o s t e n o n l e c e r c a n o a c a s a , m a o n l i n e , t r o v a n d o c o n t e n u t i t o s s i c i , s e s s i s t i e d e g r a d a n t i ” . “ N o i n e l l a B u o n a S c u o l a a v e v a m o i n t r o d o t t o l i n e e g u i d a s u r i s p e t t o e p a r i o p p o r t u n i t à . O g g i i l g o v e r n o c a n c e l l a q u e i p r o g r e s s i e v i e t a p e r f i n o l e e s p e r i e n z e c h e f u n z i o n a n o . G i o r g i a M e l o n i h a g i à f e r m a t o a l t r e f o l l i e d e l l a s u a m a g g i o r a n z a . S u q u e s t o d e v e a v e r e i l c o r a g g i o d i m e t t e r e u n p u n t o ” , c o n c l u d e .