Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Mentre lItalia piange ogni giorno altri femminicidi, il centrodestra vuole vietare leducazione affettiva e sessuale nelle scuole. È un errore clamoroso. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo a Destra, sostantivo singolare femminile nellambito de sul Domani delle donne in corso a Roma I dati del Consiglio dEuropa sono chiari: nel 90% dei casi le vittime dellodio sono donne, anche in politica. È una realtà che ci dice che senza educazione al rispetto, senza strumenti per riconoscere i confini, senza un linguaggio non violento, nessuna legge penale basta. Ed è per questo che lapproccio del ministro Valditara è sbagliato. Non da migliorare, da fermare ammonisce -, perché rifiuta lunica arma che davvero funziona contro la violenza, leducazione. Spetterebbe alla famiglia? Certo. Ma non sempre lo fa. E i ragazzi le risposte non le cercano a casa, ma online, trovando contenuti tossici, sessisti e degradanti. Noi nella Buona Scuola avevamo introdotto linee guida su rispetto e pari opportunità. Oggi il governo cancella quei progressi e vieta perfino le esperienze che funzionano. Giorgia Meloni ha già fermato altre follie della sua maggioranza. Su questo deve avere il coraggio di mettere un punto, conclude.