R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - V i g i l i d e l F u o c o e d E n e l h a n n o s o t t o s c r i t t o u n p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a p e r r i n n o v a r e l a c o l l a b o r a z i o n e e p e r r a f f o r z a r e l e a t t i v i t à d i c o o r d i n a m e n t o e d i s o c c o r s o e s v i l u p p a r e p r o g e t t i i n n o v a t i v i . I l d o c u m e n t o , f i r m a t o o g g i d a l C a p o D i p a r t i m e n t o d e i V i g i l i d e l F u o c o d e l s o c c o r s o p u b b l i c o e d e l l a d i f e s a c i v i l e , A t t i l i o V i s c o n t i , e d a l D i r e t t o r e I t a l i a d e l G r u p p o E n e l , N i c o l a L a n z e t t a , n e l l ’ u f f i c i o d e l p r e f e t t o V i s c o n t i i n d i v i d u a l e a r e e d i c o m u n e i n t e r e s s e p e r s v i l u p p a r e p i a n i d ’ a z i o n e c o n g i u n t i i d o n e i a p r e v e n i r e e a g e s t i r e s i t u a z i o n i c r i t i c h e , e m e r g e n z e e c a l a m i t à n a t u r a l i . P r e s e n t e a l l a f i r m a i l C a p o d e l C o r p o n a z i o n a l e d e i V i g i l i d e l f u o c o , E r o s M a n n i n o . “ L a p r e v e n z i o n e i n c e n d i è u n a d e l l e f u n z i o n i i s t i t u z i o n a l i d e l C o r p o N a z i o n a l e d e i V i g i l i d e l f u o c o e h a c o m e o b i e t t i v i d i r e t t i l a s i c u r e z z a e l ’ i n c o l u m i t à d e g l i o p e r a t o r i e d e l l e p e r s o n e e l a t u t e l a d e i b e n i e d e l l ’ a m b i e n t e . P e r q u e s t o i l D i p a r t i m e n t o a s s i c u r a i l c o o r d i n a m e n t o d e g l i i n t e r v e n t i t e c n i c i c a r a t t e r i z z a t i d a l r e q u i s i t o d e l l ’ i m m e d i a t e z z a d e l l a p r e s t a z i o n e p e r i q u a l i s i a n o r i c h i e s t e p r o f e s s i o n a l i t à s p e c i a l i s t i c h e e i d o n e e r i s o r s e s t r u m e n t a l i . I l p r o t o c o l l o c h e f i r m i a m o o g g i c i p e r m e t t e d i a d e m p i e r e a q u e s t i c o m p i t i a n c h e c o n l a p r o m o z i o n e d i a d e g u a t e a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e d i c o l l a b o r a z i o n e p e r a d e g u a t i e m i r a t i p e r c o r s i d i s t u d i o e r i c e r c a ” , a f f e r m a i l C a p o D i p a r t i m e n t o V i s c o n t i . L ’ o b i e t t i v o d e l p r o t o c o l l o è m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e a t t i v i t à d i i n t e r e s s e c o m u n e p e r l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e e d e i f l u s s i d i c o m u n i c a z i o n e , l ’ e l a b o r a z i o n e d i a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e d i e s e r c i t a z i o n e p e r i n c r e m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e i r i s c h i a s s o c i a t i a l l e d i v e r s e a t t i v i t à e a z i o n i c o n g i u n t e p e r f a c i l i t a r e u l t e r i o r m e n t e l a c o o p e r a z i o n e e l a c o n o s c e n z a d e l t e r r i t o r i o , l a p r e v e n z i o n e d e g l i i n c e n d i e d i a l t r e s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a . I l C a p o d e l C o r p o M a n n i n o h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ P r o t o c o l l i o p e r a t i v i c o m e q u e l l o f i r m a t o o g g i c o n t r i b u i s c o n o a l l o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i e a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i p r o c e d u r e i n m o d o d a a s s i c u r a r e l a s i c u r e z z a d e g l i o p e r a t o r i e d e i l a v o r a t o r i ” . I l d o c u m e n t o p r e v e d e i n f a t t i l o s v i l u p p o c o n d i v i s o d i p r o g e t t i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o f i n a l i z z a t o a i m p l e m e n t a r e l ’ a d o z i o n e d i p i a t t a f o r m e p e r s u p p o r t a r e l ’ a t t i v i t à d i s o c c o r s o a n c h e m e d i a n t e l ’ u t i l i z z o d i d r o n i e r o b o t a c o m a n d o r e m o t o e l ’ u t i l i z z o d i s i s t e m i d i s e n s o r i s t i c a e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l ’ a c q u i s i z i o n e e l a g e s t i o n e d e i d a t i .