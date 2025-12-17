Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Vigili del Fuoco ed Enel hanno sottoscritto un protocollo dintesa per rinnovare la collaborazione e per rafforzare le attività di coordinamento e di soccorso e sviluppare progetti innovativi. Il documento, firmato oggi dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Attilio Visconti, e dal Direttore Italia del Gruppo Enel, Nicola Lanzetta, nellufficio del prefetto Visconti individua le aree di comune interesse per sviluppare piani dazione congiunti idonei a prevenire e a gestire situazioni critiche, emergenze e calamità naturali. Presente alla firma il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino. La prevenzione incendi è una delle funzioni istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e ha come obiettivi diretti la sicurezza e lincolumità degli operatori e delle persone e la tutela dei beni e dellambiente. Per questo il Dipartimento assicura il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dellimmediatezza della prestazione per i quali siano richieste professionalità specialistiche e idonee risorse strumentali. Il protocollo che firmiamo oggi ci permette di adempiere a questi compiti anche con la promozione di adeguate attività di formazione e di collaborazione per adeguati e mirati percorsi di studio e ricerca, afferma il Capo Dipartimento Visconti. Lobiettivo del protocollo è migliorare la gestione delle attività di interesse comune per lottimizzazione delle procedure e dei flussi di comunicazione, lelaborazione di attività di formazione e di esercitazione per incrementare la consapevolezza dei rischi associati alle diverse attività e azioni congiunte per facilitare ulteriormente la cooperazione e la conoscenza del territorio, la prevenzione degli incendi e di altre situazioni di emergenza. Il Capo del Corpo Mannino ha sottolineato come Protocolli operativi come quello firmato oggi contribuiscono allo scambio di informazioni e allimplementazione di procedure in modo da assicurare la sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Il documento prevede infatti lo sviluppo condiviso di progetti ad alto contenuto tecnologico finalizzato a implementare ladozione di piattaforme per supportare lattività di soccorso anche mediante lutilizzo di droni e robot a comando remoto e lutilizzo di sistemi di sensoristica e intelligenza artificiale per lacquisizione e la gestione dei dati.