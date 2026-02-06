M i l a n o , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e O l i m p i a d i p o r t a n o l ’ a t t e n z i o n e s u g l i a t l e t i c h e d e d i c a n o l a l o r o v i t a a s u p e r a r e o s t a c o l i e a p o r s i o b i e t t i v i . L o s t e s s o v a l e p e r l e p e r s o n e c o n o b e s i t à , c h i a m a t e o g n i g i o r n o a c o n f r o n t a r s i c o n d i f f i c o l t à e c o n u n o s t i g m a a n c o r a d i f f u s o . T h e I m p o s s i b l e G y m v u o l e t r a s m e t t e r e a p a z i e n t i e m e d i c i u n m e s s a g g i o c h i a r o : è p o s s i b i l e f a r c e l a , c o s ì c o m e p u ò r i u s c i r c i u n a t l e t a d e t e r m i n a t o a r a g g i u n g e r e i l p r o p r i o t r a g u a r d o " . L o h a d e t t o R o b e r t o V e t t o r , m e m b r o d e l l a S i o ( S o c i e t à i t a l i a n a o b e s i t à ) , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o e c o o r d i n a t o r e c l i n i c o d e l C e n t r o p e r l e M a l a t t i e m e t a b o l i c h e e d e l l a n u t r i z i o n e p r e s s o H u m a n i t a s r e s e a r c h h o s p i t a l d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l l ’ i n a u g u r a z i o n e – o g g i a M i l a n o – d e l t o u r i t i n e r a n t e o r g a n i z z a t o d a L i l l y , c h e c o m p r e n d e d u e i n s t a l l a z i o n i i m m e r s i v e : ' T h e I m p o s s i b l e G y m – W i n t e r E d i t i o n ' i n p i a z z a d e i M e r c a n t i , d e d i c a t a a l l e s f i d e q u o t i d i a n e d e l l e p e r s o n e c o n o b e s i t à , e ' F a n V i l l a g e ' i n p i a z z a d e l C a n n o n e , c h e r i p e r c o r r e l a s t o r i a d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a . " L a S i o p a t r o c i n a q u e s t o e v e n t o p e r c h é s u p p o r t a r e u n a m a n i f e s t a z i o n e c o s ì b e n s t r u t t u r a t a è a s s o l u t a m e n t e e s s e n z i a l e , s o p r a t t u t t o s u l p i a n o d e l l a c o m u n i c a z i o n e . L a c o m u n i c a z i o n e è a l l a b a s e d e l l a v i t a d e l l a s o c i e t à e d è f o n d a m e n t a l e p e r a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l t e m a d e l l ’ o b e s i t à – s o t t o l i n e a V e t t o r – . S i t r a t t a d i u n a m a l a t t i a c r o n i c a r e c i d i v a n t e , d i c u i o g g i s i c o n o s c o n o d i v e r s i a s p e t t i d e l l a f i s i o p a t o l o g i a c l i n i c a . N o n è p i ù s e m p l i c e m e n t e u n p r o b l e m a e s t e t i c o " . E " n o n è p i ù c o l p a d e l p a z i e n t e s e v i e n e s t i g m a t i z z a t o : l ’ o b e s i t à h a o r m a i i c o n n o t a t i d i u n a v e r a e p r o p r i a m a l a t t i a , r i c o n o s c i u t a a n c h e d a l l e i s t i t u z i o n i " , c o n c l u d e .