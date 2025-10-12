V e r o n a , 1 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - U n a C i t r o e n C 4 c o n a b o r d o t r e r a g a z z i , a f o r t e v e l o c i t à h a p e r s o i l c o n t r o l l o e s i è c a p p o t t a t a i n c e n d i a n d o s i , t r a l a T a n g e n z i a l e S u d e l a s t r a d a r e g i o n a l e 6 2 , a V e r o n a . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i l S u e m 1 1 8 c o n a u t o m e d i c a , i v i g i l i d e l f u o c o e l a p o l i z i a l o c a l e p e r i r i l i e v i . I l c o n d u c e n t e d e l l ' a u t o e i d u e p a s s e g g e r i s o n o s t a t i t r a s f e r i t i a l P o l o C o n f o r t i n i e g l i a g e n t i h a n n o r i c h i e s t o g l i e s a m i a l c o l e m i c i p e r v e r i f i c a r e l e c o n d i z i o n i p s i c o f i s i c h e . N e s s u n o d e i t r e s e m b r a e s s e r e i n p e r i c o l o d i v i t a . L ' i n c i d e n t e è a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a p r e s t o , e l a s t r a d a è s t a t a r i a p e r t a a l t r a f f i c o d o p o l a p u l i z i a d a i d e t r i t i .