R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a t r a g e d i a c h e c i l a s c i a s g o m e n t i e d u n a p e r d i t a e n o r m e q u e l l a d e i t r e c a r a b i n i e r i c h e h a n n o s a c r i f i c a t o l a p r o p r i a v i t a c o m p i e n d o f i n o a l l ' u l t i m o i l l o r o d o v e r e a l s e r v i z i o d e l P a e s e . U n a b b r a c c i o a l l e l o r o f a m i g l i e " . L o d i c e l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i . " M i a u g u r o c h e s i a n o a s s i c u r a t i p r e s t o a l l a g i u s t i z i a i d e l i n q u e n t i c h e h a n n o o r g a n i z z a t o l ’ e s p l o s i o n e c a u s a n d o l a m o r t e d e i t r e f u n z i o n a r i d e l l o S t a t o e d i l f e r i m e n t o d i t a n t i a l t r i . L e c a s e n o n p o s s o n o e s s e r e o c c u p a t e a b u s i v a m e n t e m a v a n n o a s s e g n a t e a c h i n e h a d i r i t t o , n e l r i s p e t t o d e l l e l e g g i . C ’ è u n s e n t i m e n t o d i r a b b i a e d i p r o f o n d a f r u s t r a z i o n e p e r q u e s t a v i c e n d a c h e c i a d d o l o r a t u t t i , c i s t r i n g i a m o a i f a m i g l i a r i d e l l e v i t t i m e " , c o n c l u d e M o r e t t i .