R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " S o n o p r o f o n d a m e n t e a d d o l o r a t o p e r l a n o t i z i a d e l l a t r a g i c a e s p l o s i o n e a v v e n u t a i n u n c a s o l a r e a C a s t e l d ’ A z z a n o , c h e h a c a u s a t o l a m o r t e d i t r e s e r v i t o r i d e l l o S t a t o . A l l e f a m i g l i e c o l p i t e d a q u e s t a p e r d i t a v a i l m i o p i ù s i n c e r o c o r d o g l i o , p e r s o n a l e e a n o m e d i N o i M o d e r a t i " . L o d i c e M a u r i z i o L u p i . " D e s i d e r o e s p r i m e r e l a m i a v i c i n a n z a a n c h e a i V i g i l i d e l f u o c o , a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e a g l i o p e r a t o r i d e l s o c c o r s o r i m a s t i f e r i t i d u r a n t e l ’ i n t e r v e n t o - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d i N o i m o d e r a t i - . I n m o m e n t i c o s ì d r a m m a t i c i s i r i n n o v a i l n o s t r o d o v e r e d i g r a t i t u d i n e v e r s o c o l o r o c h e , c o n c o r a g g i o e s p i r i t o d i s e r v i z i o , s i i m p e g n a n o o g n i g i o r n o p e r l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i , s p e s s o m e t t e n d o a r i s c h i o l a p r o p r i a v i t a " .