R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o p r o f o n d o d o l o r e e c o r d o g l i o p e r l a m o r t e d e i t r e c a r a b i n i e r i n e l v e r o n e s e e l a s e n t i t a v i c i n a n z a a l l e l o r o f a m i g l i e e a l l ’ i n t e r a A r m a . A u g u r o a i f e r i t i d e l l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e u n a p r o n t a g u a r i g i o n e . O g n i g i o r n o i c a r a b i n i e r i t u t e l a n o l a n o s t r a s i c u r e z z a c o n d e d i z i o n e e p r o f e s s i o n a l i t à i n u n r a p p o r t o s o l i d o e c o s t a n t e c o n i t e r r i t o r i e l e p e r s o n e p e r c u i o p e r a n o . L a p e r d i t a d i q u e s t i s e r v i t o r i d e l l o S t a t o c i c h i a m a a r i c o r d a r e s e m p r e l a l o r o f u n z i o n e e s s e n z i a l e p e r t u t t i " . L o d i c e l ’ e x m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , i l d e m o c r a t i c o L o r e n z o G u e r i n i .