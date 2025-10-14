Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Una vera tragedia a Verona stamattina, con i 3 carabinieri morti durante loperazione di sgombero di un casolare e 13 feriti fra le altre forze dellordine intervenute, tutti investiti da una esplosione nel momento dellingresso nella casa. Pare non fosse la prima volta che i tre fratelli proprietari del casolare avessero tentato di aggredire le forze dellordine. È sempre doloroso quando dei lavoratori pagano con la propria vita il prezzo del rischio del lavoro. Tutta la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, di Avs.