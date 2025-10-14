Roma, 14 ott (Adnkronos) - Esprimo cordoglio e vicinanza da parte di tutto il gruppo di Fratelli dItalia alla Camera alle famiglie dei tre Carabinieri deceduti poche ore fa a seguito dellesplosione di una palazzina a Castel DAzzano, in provincia di Verona, durante un servizio di sgombero". Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. "Un pensiero va anche alle decine di militari e agenti di polizia rimasti feriti. Una grave tragedia che lascia attoniti anche per le modalità con cui è avvenuta e su cui ci attendiamo sia fatta chiarezza . Ancora una volta le nostre donne e uomini in divisa pagano un tributo altissimo nella loro missione per garantire la sicurezza di tutti noi e il rispetto della legge, aggiunge.