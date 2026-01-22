M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a s p a r e n z a d e l m e r c a t o o g g i n o n s i b a s a s o l o s u q u e l l o c h e v i e n e c o m u n i c a t o , m a a n c h e s u l l ' a f f i d a b i l i t à d e i d a t i c h e s o s t e n g o n o l a c o m u n i c a z i o n e . A v e r e u n p r o c e s s o d i r e v i s i o n e s o l i d o , m a t u r o e p r o f o n d o , c h e a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d e l l a t e c n o l o g i a a n a l i z z a i n m a n i e r a m i r a t a i d a t i d i b i l a n c i o p e r u n a s s u r a n c e d i m a g g i o r e q u a l i t à , c r e d o s i a u n e l e m e n t o i n g r a d o d i d a r e m a g g i o r e t r a s p a r e n z a a l m e r c a t o e m a g g i o r e f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e g l i s t a k e h o l d e r s f i n a n z i a r i " . C o s ì M a s s i m i l i a n o V e r c e l l o t t i , A s s u r a n c e L e a d e r d i E Y I t a l i a , a l l ’ e v e n t o ‘ I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . P r o s p e t t i v e , p r o c e s s i a z i e n d a l i e a t t i v i t à d i r e v i s i o n e ’ , o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a A s s i r e v i - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l e s o c i e t à d i r e v i s i o n e l e g a l e . “ O g g i l e a z i e n d e p r e n d o n o d e c i s i o n i a n c h e s u l l a b a s e d e i d a t i e d e l l e t e c n o l o g i e c h e h a n n o a d i s p o s i z i o n e - r i p r e n d e - A v e r e u n r e v i s o r e c a p a c e d i u t i l i z z a r e c o n s a p e v o l m e n t e q u e s t e t e c n o l o g i e v u o l d i r e e s s e r e m a g g i o r m e n t e c r e d i b i l i n e i c o n f r o n t i d e l c l i e n t e e d e l m e r c a t o ” . N o n s o l o m a g g i o r e c r e d i b i l i t à . P e r V e r c e l l o t t i l a t r a c c i a b i l i t à d e l l a v o r o d i r e v i s i o n e è u n a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r “ r i c o s t r u i r e l e a z i o n i s v o l t e d u r a n t e l e p r o c e d u r e d i v e r i f i c a a f a v o r e d i u n a m a g g i o r e t r a s p a r e n z a s u l m e r c a t o ” , c o n c l u d e .