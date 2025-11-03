W a s h i n g t o n , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p h a i n v i a t o s e g n a l i c o n t r a s t a n t i s u l p o t e n z i a l e i n t e r v e n t o d e g l i S t a t i U n i t i i n V e n e z u e l a , m i n i m i z z a n d o l e p r e o c c u p a z i o n i d i u n a g u e r r a i m m i n e n t e c o n t r o l a n a z i o n e s u d a m e r i c a n a m a a f f e r m a n d o c h e i g i o r n i d e l s u o l e a d e r N i c o l á s M a d u r o s o n o c o n t a t i . L e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e , r i l a s c i a t e i e r i d u r a n t e u n ' i n t e r v i s t a a l l a C b s , g i u n g o n o m e n t r e g l i S t a t i U n i t i s t a n n o r a d u n a n d o u n i t à m i l i t a r i n e i C a r a i b i e h a n n o c o n d o t t o n u m e r o s i a t t a c c h i c o n t r o p r e s u n t e n a v i d e d i t e a l t r a f f i c o d i d r o g a , u c c i d e n d o d e c i n e d i p e r s o n e . A l l a d o m a n d a , d u r a n t e i l p r o g r a m m a 6 0 M i n u t e s , s e g l i S t a t i U n i t i a v r e b b e r o d i c h i a r a t o g u e r r a a l V e n e z u e l a , T r u m p h a r i s p o s t o : " N e d u b i t o . N o n c r e d o " . T u t t a v i a , q u a n d o g l i è s t a t o c h i e s t o s e i g i o r n i d i M a d u r o c o m e p r e s i d e n t e f o s s e r o c o n t a t i , h a r i s p o s t o : " D i r e i d i s ì . P e n s o d i s ì , s ì " . M a d u r o , c h e n e g l i S t a t i U n i t i è s t a t o i n c r i m i n a t o p e r r e a t i d i d r o g a , h a a c c u s a t o W a s h i n g t o n d i a v e r u s a t o i l t r a f f i c o d i d r o g a c o m e p r e t e s t o p e r " i m p o r r e u n c a m b i o d i r e g i m e " a C a r a c a s e i m p a d r o n i r s i d e l p e t r o l i o v e n e z u e l a n o . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , p i ù d i 1 5 a t t a c c h i s t a t u n i t e n s i c o n t r o i m b a r c a z i o n i n e i C a r a i b i e n e l P a c i f i c o h a n n o c a u s a t o l a m o r t e d i a l m e n o 6 5 p e r s o n e ; l ' u l t i m o è a v v e n u t o s a b a t o , s u s c i t a n d o c r i t i c h e d a p a r t e d e i g o v e r n i d e l l a r e g i o n e . W a s h i n g t o n n o n h a a n c o r a r e s o p u b b l i c a a l c u n a p r o v a c h e i s u o i o b i e t t i v i s t e s s e r o c o n t r a b b a n d a n d o s t u p e f a c e n t i o r a p p r e s e n t a s s e r o u n a m i n a c c i a p e r g l i S t a t i U n i t i .