R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ M a d u r o è u n p e r i c o l o s o d i t t a t o r e , c h e h a a f f a m a t o i l s u o p o p o l o , e l ’ I t a l i a h a u n d o v e r e d i v i c i n a n z a a q u e l P a e s e a n c h e p e r l a p r e s e n z a d i t a n t i i t a l i a n i . C h i , i n I t a l i a , è n o s t a l g i c o d i q u e l r e g i m e s i c u r a m e n t e s b a g l i a " . L o h a d e t t o l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a , o s p i t e d i C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " L ' E u r o p a , a f r o n t e d i u n n u o v o o r d i n e m o n d i a l e e ’ c o m p l e t a m e n t e a s s e n t e e n o n t o c c a p a l l a . S o n o - h a a g g i u n t o P a i t a - m o l t o p r e o c c u p a t a e p e s s i m i s t a s u l r u o l o d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a ” .