R o m a , 2 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " I l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , h a a v u t o o g g i u n a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a c o n l a m a d r e d i A l b e r t o T r e n t i n i , d e t e n u t o i n V e n e z u e l a . I l P r e s i d e n t e M e l o n i h a r i n n o v a t o l a p r o p r i a p e r s o n a l e v i c i n a n z a e q u e l l a d e l G o v e r n o a l l a f a m i g l i a d e l l ’ o p e r a t o r e u m a n i t a r i o i t a l i a n o , c h e h a p o t u t o r i c e v e r e u n a v i s i t a d e l C a p o m i s s i o n e i t a l i a n o a C a r a c a s l o s c o r s o 2 3 s e t t e m b r e " . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a d i p a l a z z o C h i g i . " I l P r e s i d e n t e M e l o n i h a c o n f e r m a t o a l l a S i g n o r a C o l u s s o T r e n t i n i l a g r a n d e a t t e n z i o n e c o n c u i i l G o v e r n o s e g u e l a v i c e n d a e i l s u o m a s s i m o i m p e g n o , a t t r a v e r s o t u t t e l e s t r a d e p r a t i c a b i l i , p e r u n e s i t o p o s i t i v o " , s i l e g g e a n c o r a .