Madrid, 3 gen. (Adnkronos/Afp) - Il governo spagnolo si è offerto come mediatore nella crisi tra Venezuela e Stati Uniti, dopo gli attacchi aerei americani e l'annuncio da parte del presidente Donald Trump della cattura del suo omologo venezuelano Nicolas Maduro. La Spagna invita alla distensione e alla moderazione, ha dichiarato il ministero degli Affari esteri in un comunicato, dicendosi a questo proposito disposto a offrire i propri buoni uffici per giungere a una soluzione pacifica e negoziata dell'attuale crisi, ricordando anche di non aver riconosciuto i risultati delle elezioni del 28 luglio 2024, ufficialmente vinte da Nicolas Maduro, ma contestate dall'opposizione.