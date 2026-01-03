M a d r i d , 3 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l g o v e r n o s p a g n o l o s i è o f f e r t o c o m e m e d i a t o r e n e l l a c r i s i t r a V e n e z u e l a e S t a t i U n i t i , d o p o g l i a t t a c c h i a e r e i a m e r i c a n i e l ' a n n u n c i o d a p a r t e d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p d e l l a “ c a t t u r a ” d e l s u o o m o l o g o v e n e z u e l a n o N i c o l a s M a d u r o . “ L a S p a g n a i n v i t a a l l a d i s t e n s i o n e e a l l a m o d e r a z i o n e ” , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i i n u n c o m u n i c a t o , d i c e n d o s i “ a q u e s t o p r o p o s i t o d i s p o s t o a o f f r i r e i p r o p r i b u o n i u f f i c i p e r g i u n g e r e a u n a s o l u z i o n e p a c i f i c a e n e g o z i a t a d e l l ' a t t u a l e c r i s i ” , r i c o r d a n d o a n c h e d i n o n a v e r “ r i c o n o s c i u t o i r i s u l t a t i d e l l e e l e z i o n i d e l 2 8 l u g l i o 2 0 2 4 ” , u f f i c i a l m e n t e v i n t e d a N i c o l a s M a d u r o , m a c o n t e s t a t e d a l l ' o p p o s i z i o n e .