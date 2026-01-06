R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a C g i l i n t u t t a I t a l i a s t a o r g a n i z z a n d o m a n i f e s t a z i o n i p a l e s e m e n t e p r o M a d u r o . L e d i c h i a r a z i o n i f a t t e i e r i d a l s e g r e t a r i o M a u r i z i o L a n d i n i l a s c i a n o f r a n c a m e n t e a l l i b i t i : s p i e g a a l l ’ o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a c o s a d o v r e b b e f a r e e d i c e c h e i l c a u d i l l o è s t a t o e l e t t o d a l p o p o l o . U n a s i n i s t r a , s e m p r e p i ù s p i n t a s u l f r o n t e r a d i c a l e , f a m a l e a l P a e s e ” . L o a f f e r m a l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e v i c e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i , I s a b e l l a D e M o n t e