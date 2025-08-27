" N o n m i s o n o i s p i r a t o a n e s s u n p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , h o p r e f e r i t o i n v e n t a r l o p i u t t o s t o c h e r i f a r m i a q u a l c u n o i n p a r t i c o l a r e " , a p a r l a r e a l l ’ A d n k r o n o s è i l r e g i s t a p r e m i o O s c a r P a o l o S o r r e n t i n o , c h e c o n i l f i l m i n c o n c o r s o ‘ L a G r a z i a ’ a p r e l ’ 8 2 e s i m a e d i z i o n e d e l l a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a . " Q u e l l o c h e è r i f e r i t o a l l ’ a t t u a l e p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , m a a n c h e a N a p o l i t a n o , C i a m p i e S c a l f a r o , è s i c u r a m e n t e q u e s t a a u t o r e v o l e z z a , s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , d i s a g g e z z a e q u e s t a c a p a c i t à d i e s e r c i t a r e i l l o r o r u o l o n e l l a m a n i e r a p i ù a l t a p o s s i b i l e a n c h e c o n u n g r a n d e s e n s o d i p a t e r n i t à . E d è s t a t o s e c o n d o m e u n p o r t o s i c u r o i n m a r i m o l t o p i ù a g i t a t i c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l a p o l i t i c a i t a l i a n a n e g l i u l t i m i a n n i " S o n o t a n t i i t e m i a l c e n t r o d e l l a p e l l i c o l a , t r a q u e s t i c ’ è i l d u b b i o . " È i m p o r t a n t e p o r s i d e l l e d o m a n d e " . L a c o s t a n t e r i c e r c a d i c e r t e z z e " è u n p r o b l e m a d e l l ’ o g g i . T r o p p o s p e s s o c i g o v e r n a n o p o l i t i c i c h e o s t e n t a n o d e l l e c e r t e z z e p e r r a g i o n i a n c h e d i s c u t i b i l i , l e g a t e s p e s s o a g l i u m o r i d e l p r o p r i o e l e t t o r a t o , a l l a n e c e s s i t à d i f a r p a r l a r e d i s é e d i s t r a r r e . Q u e l l o c h e è p e g g i o r a t o - r i f l e t t e S o r r e n t i n o - è c h e a v o l t e q u e s t e c e r t e z z e s o n o s t r a m p a l a t e , n o n s o n o n e a n c h e s o r r e t t e d a u n p e n s i e r o f o r t e e i m p o r t a n t e " . ( d i L u c r e z i a L e o m b r u n i e L o r e d a n a E r r i c o )