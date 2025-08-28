( A d n k r o n o s ) - D o p o l a c e r i m o n i a d ' i n a u g u r a z i o n e d i m e r c o l e d ì s e r a , o g g i g i o v e d ì 2 8 a g o s t o l a M o s t r a d e l c i n e m a d i V e n e z i a 2 0 2 5 è p r o n t a a f a r s f i l a r e s u l r e d c a r p e t a l c u n e d e l l e s t e l l e p i ù b r i l l a n t i d e l c i n e m a . T r e f i l m i n C o n c o r s o , u n r e d c a r p e t d a c a p o g i r o e a l m e n o u n O s c a r n e l l ' a r i a . S i p a r t e p r e s t o : a l l e 1 6 . 1 5 , i n S a l a G r a n d e , t o r n a L á s z l ó N e m e s , c h e d i e c i a n n i f a s t r e g ò i c i n e f i l i c o n ' I l f i g l i o d i S a u l ' . O r a p r e s e n t a ' O r p h a n ' , a l t r a i m m e r s i o n e c u p a n e l l a s t o r i a e n e l l a s o l i t u d i n e d e l l ' u o m o . A l l e 1 9 , l ' e l e g a n z a c o n t u r b a n t e d i E m m a S t o n e è p r o t a g o n i s t a i n ' B u g o n i a ' d i Y o r g o s L a n t h i m o s . P e r l e i , V e n e z i a f u l ' i n i z i o d e l s o g n o c o n ' L a L a L a n d ' . C h i s s à c h e n o n a c c a d a d i n u o v o . E p o i , i n s e c o n d a s e r a t a , i l c o l p o d i g r a z i a : ' J a y K e l l y ' d i N o a h B a u m b a c h ( 2 1 . 4 5 , S a l a G r a n d e ) , g i r a t o t r a T o s c a n a e L o m b a r d i a , c o n u n c a s t c h e p a r e u n a c e n a d i g a l a : G e o r g e C l o o n e y , A d a m S a n d l e r , L a u r a D e r n e p e r f i n o u n c a m e o d i A l b a R o h r w a c h e r .