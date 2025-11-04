R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a t t e n z i o n e d e l l a L e g a p e r i l m o n d o d e i g i o v a n i p r e n d e f o r m a n e l n o s t r o p r o g r a m m a p e r i l V e n e t o . B e n e h a f a t t o i l c a n d i d a t o g o v e r n a t o r e e a m i c o A l b e r t o S t e f a n i a p r o p o r r e d u e i n i z i a t i v e d e d i c a t e a l l a ‘ G e n Z ’ . P a r l i a m o d i ' E c o s i s t e m a 2 5 / 3 0 ’ , p e r c o n t r a s t a r e l a f u g a d i c e r v e l l i e t r a t t e n e r e i t a l e n t i u n d e r 3 0 , e d e l l a c e r t i f i c a z i o n e ' A z i e n d e Y o u n g f r i e n d l y ’ , p e r p r o m u o v e r e l ’ o c c u p a z i o n e g i o v a n i l e . U n i m p e g n o c o n c r e t o p e r i l a v o r a t o r i v e n e t i d e l f u t u r o ” . C o s ì i l d e p u t a t o L u c a T o c c a l i n i , s e g r e t a r i o f e d e r a l e L e g a G i o v a n i .