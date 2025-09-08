R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D e v o d i r e c h e è u n p i a c e r e p o t e r a f f e r m a r e c h e q u i l a c a n d i d a t u r a d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a d i G i o v a n n i M a n i l d o è s t a t a s c e l t a d a i v e n e t i e d a l b a s s o e i n v e c e s t i a m o a n c o r a a s p e t t a n d o d i c a p i r e q u a l e s a r à l o s f i d a n t e s c e l t o d a R o m a , d a l l ' a l t o , d a l l a d e s t r a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , i n V e n e t o p e r l e r e g i o n a l i . " A d e s s o i n t a n t o n o i s i a m o g i à i n c a m p o d a u n p o ' . S o c h e l a d e s t r a s t a a n c o r a d i s c u t e n d o s u d i v e r s e c a n d i d a t u r e . L ' a l t r o g i o r n o h o l e t t o u n ' a g e n z i a s u l l a c a m p a g n a i n c u i c ' e r a n o p i ù c a n d i d a t u r e c h e e l e t t o r i q u a s i . . . q u i n d i n o i s i a m o i n c a m p o u n i t i i n t u t t e l e s e t t e r e g i o n i c h e v a n n o a l v o t o , è u n a c o s a c h e n o n s u c c e d e v a d a 2 0 a n n i , d i c u i s i a m o p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c i e o r g o g l i o s i p e r c h é l ' u n i t à d e l l a n o s t r a c o a l i z i o n e è i l p r e s u p p o s t o p e r v i n c e r e e b a t t e r e q u e s t e d e s t r e " .