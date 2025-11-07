R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n V e n e t o l a ‘ D c c o n R o t o n d i ’ n o n è p r e s e n t e c o n p r o p r i e l i s t e , e c o e r e n t e c o l p a t t o s i g l a t o a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e , s o s t e r r à l e l i s t e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n t u t t e l e p r o v i n c e . S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c i d i s o s t e n e r e A l b e r t o S t e f a n i p e r c h é è u n g i o v a n i s s i m o d i r i g e n t e p o l i t i c o d i f o r m a z i o n e c a t t o l i c a e p u ò i n n o v a r e l a m i g l i o r e t r a d i z i o n e d e l c a t t o l i c e s i m o p o l i t i c o v e n e t o ” . C o s ì s u i s o c i a l G i a n f r a n c o R o t o n d i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a D c .