Roma, 7 nov. (Adnkronos) - In Veneto la Dc con Rotondi non è presente con proprie liste, e coerente col patto siglato alle elezioni politiche, sosterrà le liste di Fratelli dItalia in tutte le province. Siamo particolarmente felici di sostenere Alberto Stefani perché è un giovanissimo dirigente politico di formazione cattolica e può innovare la migliore tradizione del cattolicesimo politico veneto. Così sui social Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli dItalia e presidente della Dc.