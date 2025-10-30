R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I p a r l a m e n t a r i n o n h a n n o i l v i n c o l o d i m a n d a t o , v u o l d i r e c h e o g g i è p o s s i b i l e f a r s i e l e g g e r e i n u n p a r t i t o c o m e f o s s e u n t a x i e p o i , g i u n t i a d e s t i n a z i o n e , o t t e n u t o i l s e g g i o , s i c a m b i a i n d i r i z z o . D a n o i s i v a a c a s a e s i p e r d e l a p o l t r o n a . V o g l i a m o i l v i n c o l o d i m a n d a t o p e r i c o n s i g l i e r i e l e t t i c o n n o i i n V e n e t o . C i a s c u n o d e i n o s t r i e l e t t i f i r m e r à u n a d i c h i a r a z i o n e d i d i p e n d e n z a p o l i t i c a v i n c o l a n t e d i o g n i c a n d i d a t o d a i p r o p r i e l e t t o r i , i n c u i s i i m p e g n a a n o n t r a d i r e i l m a n d a t o r i c e v u t o " . L o a f f e r m a M a r c o R i z z o , c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e V e n e t o p e r D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e .