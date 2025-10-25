R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n V e n e t o s i g i o c a u n a p a r t i t a d e c i s i v a , n o n s o l o p e r l a R e g i o n e m a p e r t u t t o i l P a e s e . D o p o d e c e n n i d i d e s t r a , c h e h a c o n s o l i d a t o p o t e r e e c o n s u e t u d i n i , s e r v e u n a s v o l t a v e r a , f a t t a d i c o m p e t e n z a , v i s i o n e e p r a g m a t i s m o . I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o h a o g g i l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o s t r u i r e u n a r e t e a m p i a , c i v i c a , c h e c o i n v o l g a i t e r r i t o r i , c h e p a r l i a i v e n e t i c h e l a v o r a n o , c h e i n n o v a n o , c h e c r e d o n o n e i s e r v i z i p u b b l i c i e n e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e ” . L o a f f e r m a B e a t r i c e L o r e n z i n , v i c e c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , o g g i a V e r o n a p e r a l c u n e i n i z i a t i v e e l e t t o r a l i i n s o s t e g n o d e i c a n d i d a t i D e m v e r o n e s i e p e r i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a a l l a R e g i o n e V e n e t o , G i o v a n n i M a n i l d o . “ L a s a n i t à v e n e t a , u n t e m p o f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o , è o g g i s o t t o p r e s s i o n e - p r o s e g u e L o r e n z i n - M a n c a n o m e d i c i e i n f e r m i e r i , l e l i s t e d ’ a t t e s a s o n o s e m p r e p i ù l u n g h e e c r e s c e l a d i s t a n z a t r a c h i p u ò p e r m e t t e r s i l e c u r e e c h i n o i n s e g u e n d o i l m o d e l l o d e l l a s a n i t à l o m b a r d a . G l i s l o g a n n o n b a s t a n o p i ù , s e r v o n o r i s o r s e , p r o g r a m m a z i o n e e u n a n u o v a a l l e a n z a t r a R e g i o n e , C o m u n i e c i t t a d i n i . P e r s t o r i a , i n t r a p r e n d e n z a e t e s s u t o e c o n o m i c o , i l V e n e t o d e v e e s s e r e p r o t a g o n i s t a i n E u r o p a , i n v e s t e n d o s u s c u o l a , u n i v e r s i t à e r i c e r c a , a c c o m p a g n a n d o i m p r e s e , a g r i c o l t u r a e l a v o r a t o r i . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o p a r l a r e a i m o d e r a t i d e l u s i , a i g i o v a n i c h e c h i e d o n o o p p o r t u n i t à , a l l e d o n n e c h e v o g l i o n o c o n c i l i a r e l a v o r o e f a m i g l i a , a c h i n o n v a a v o t a r e p e r c h é ' t a n t o n o n c a m b i a n u l l a ' . I l P d d e v e e s s e r e i l p e r n o d i q u e s t o m o v i m e n t o , i l l u o g o d o v e s i i n c o n t r a n o c o m p e t e n z e , e n e r g i e c i v i c h e e n u o v e l e a d e r s h i p . N o n b a s t a e s s e r c i , b i s o g n a c o m p e t e r e p e r v i n c e r e ” .