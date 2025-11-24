R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v i t t o r i a d i A l b e r t o S t e f a n i i n V e n e t o è u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o c h e c o n f e r m a l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l a c o n c r e t e z z a , n e l l a c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a e n e l l a v i s i o n e d e l l a L e g a e d e l c e n t r o d e s t r a . C e r t i c h e s a p r à p r o s e g u i r e i l p e r c o r s o d i b u o n g o v e r n o c h e h a r e s o i l V e n e t o u n m o d e l l o n a z i o n a l e ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a V a n n i a G a v a .