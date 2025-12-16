R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Z a i a è u n a m i c o , h o v i s t o c h e f a i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e , q u i n d i g l i a u g u r o l a m i g l i o r f o r t u n a e s i c u r a m e n t e s a p r à f a r l o n e l m i g l i o r m o d o . S o n o p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c e d i q u a n t o a v v e n u t o i n V e n e t o , p e r c h è è b e l l o v e d e r e c h e c i s o n o d e i r a g a z z i c h e s i a v v i c i n a n o a l l a p o l i t i c a e c h e p o s s o n o a n c h e a s s u m e r e d e i r u o l i c o s ì r i l e v a n t i : A l b e r t o S t e f a n i l o c o n o s c o c h e a v e v a f o r s e 1 6 a n n i , è g i o v a n e , p r e p a r a t o , p e r b e n e , p r e n d e u n ' e r e d i t à p e s a n t e , h a 3 3 a n n i , l ' e t à g i u s t a d e l l a p a s s i o n e , a d e s s o n o n s a r à s e m p l i c e i n q u e s t o r u o l o f a r e q u e l l o c h e d o v r à f a r e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o .