R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n V e n e t o n o i s i a m o p r o f o n d a m e n t e g e n e r o s i . S o c h e i p a r t i t i g u i d a h a n n o u n a r e s p o n s a b i l i t à i n p i ù r i s p e t t o a g l i a l t r i c h e è q u e l l a d i t e n e r e c o m p a t t e l e c o a l i z i o n i . N o i l ' a b b i a m o f a t t o e q u e s t o v a r i c o n o s c i u t o . I o a v r e i f a t t o l a s t e s s a s c e l t a d i G i o r g i a M e l o n i m a c e r t o l ’ a m a r o i n b o c c a r e s t a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L u c a D e C a r l o a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . " N o n s e r v i r à c h e m i c h i e d a n o d i a n d a r e a s o s t e n e r e S t e f a n i i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r c h é l o f a r ò s p o n t a n e a m e n t e , c o m e s o n o s i c u r o c h e a v r e b b e f a t t o a n c h e l u i . I o a d A l b e r t o h o s c r i t t o e d e t t o i m m e d i a t a m e n t e d i e s s e r a s u a c o m p l e t a d i s p o s i z i o n e p e r c h é i l n o s t r o d e s t i n o c o m u n e è c o n t i n u a r e a g o v e r n a r e c o m e c e n t r o d e s t r a " , c o n c l u d e .