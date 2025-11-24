Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione Veneto. La sua esperienza e i consensi ottenuti gli consentiranno di essere una guida libera e capace per tutti i cittadini veneti. Così il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. La vittoria di oggi nasce da una campagna elettorale seria e concreta, dal buon lavoro svolto fin qui da Luca Zaia, che continuerà a essere un importante punto di riferimento, dal sostegno convinto della Lega e di tutto il centrodestra. È la conferma che dobbiamo andare avanti con convinzione nellattuazione dellautonomia, nel sostegno a imprese e lavoratori, nella tutela della sicurezza e dellidentità dei nostri territori, conclude.