R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n g r a t u l a z i o n i e a u g u r i d i b u o n l a v o r o a d A l b e r t o S t e f a n i , n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o . L a s u a e s p e r i e n z a e i c o n s e n s i o t t e n u t i g l i c o n s e n t i r a n n o d i e s s e r e u n a g u i d a l i b e r a e c a p a c e p e r t u t t i i c i t t a d i n i v e n e t i ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e s e n a t o r e d e l l a L e g a , G i a n M a r c o C e n t i n a i o . “ L a v i t t o r i a d i o g g i n a s c e d a u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s e r i a e c o n c r e t a , d a l b u o n l a v o r o s v o l t o f i n q u i d a L u c a Z a i a , c h e c o n t i n u e r à a e s s e r e u n i m p o r t a n t e p u n t o d i r i f e r i m e n t o , d a l s o s t e g n o c o n v i n t o d e l l a L e g a e d i t u t t o i l c e n t r o d e s t r a . È l a c o n f e r m a c h e d o b b i a m o a n d a r e a v a n t i c o n c o n v i n z i o n e n e l l ’ a t t u a z i o n e d e l l ’ a u t o n o m i a , n e l s o s t e g n o a i m p r e s e e l a v o r a t o r i , n e l l a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a e d e l l ’ i d e n t i t à d e i n o s t r i t e r r i t o r i ” , c o n c l u d e .