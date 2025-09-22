R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D o p p i o e v e n t o v e l i c o i e r i m a t t i n a s u l l a t e r r a z z a d e l P a d i g l i o n e B l u d u r a n t e l a q u a r t a g i o r n a t a d e l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a . L a m a t t i n a t a è i n i z i a t a c o n l a p r e m i a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l l a 3 7 ª e d i z i o n e d e l l a M i l l e v e l e I r e n , c o n s u e t o a p p u n t a m e n t o c o n l o s p o r t d e l l a v e l a c h e s i s v o l g e s t o r i c a m e n t e d u r a n t e i l S a l o n e N a u t i c o . O r g a n i z z a t a d a l l o Y a c h t C l u b I t a l i a n o , l a v e l e g g i a t a c h e v e d e i l S a l o n e e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a t r a g l i E n t i P a t r o c i n a t o r i h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i 2 1 4 v e l e i n m a r e c h e h a n n o o f f e r t o a l p u b b l i c o d e l s a l o n e e f u o r i s u l l e b a n c h i n e u n m o m e n t o d i g r a n d e s u g g e s t i o n e . A l l a p r e m i a z i o n e , i n t r o d o t t a d e l P r e s i d e n t e d e l l o Y a c h t C l u b I t a l i a n o , C a r l o C a m e l i h a p r e s o p a r t e a n c h e i l P r e s i d e n t e d i R e g i o n e L i g u r i a M a r c o B u c c i e l a S i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s . D u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e , i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a P i e r o F o r m e n t i h a s o t t o l i n e a t o i l p r i v i l e g i o d i a v e r e l a M i l l e v e l e n e l l ’ a m b i t o d e g l i e v e n t i d e l S a l o n e N a u t i c o . “ E ’ i l c o m p l e t a m e n t o d i c i ò c h e f a c c i a m o p e r c h é a l l a f i n e l e b a r c h e d e v o n o a n d a r e i n m a r e e l a M i l l e v e l e è u n a v e t r i n a s t r a o r d i n a r i a i n q u e s t o s e n s o . Q u e s t ’ a n n o , m e n t r e l a r e g a t a s i s v o l g e v a , a b b i a m o v i s s u t o u n m o m e n t o d i g r a n d e s i g n i f i c a t o p e r l a v e l a : l a f i r m a d e l l ’ a c c o r d o t r a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a e A m e r i c a ’ s C u p E v e n t s , c h e c i v e d e p a r t n e r s t r a t e g i c i d e l l ’ e v e n t o c h e s i t e r r à a N a p o l i n e l 2 0 2 7 , a v v e n u t a p r o p r i o d u r a n t e l a M i l l e v e l e , d a n d o u l t e r i o r e r i s a l t o a l l a r e g a t a . I l m i o a u s p i c i o è c h e l a M i l l e v e l e c r e s c a a n c o r a d i p i ù n e g l i a n n i a v e n i r e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è a m b i z i o s o : r e n d e r e i l S a l o n e N a u t i c o i l n u m e r o u n o a l m o n d o – o g g i s i a m o g i à t r a i p r i m i t r e . C i a u g u r i a m o c h e , p a r a l l e l a m e n t e , l a M i l l e v e l e d i v e n t i l a r e g a t a d i r i f e r i m e n t o i n I t a l i a " . S u l p a l c o , s i s o n o a v v i c e n d a t i i p r e m i a t i d e i m i g l i o r i e q u i p a g g i d e l l e d i v e r s e c a t e g o r i e . I l P r e s i d e n t e P i e r o F o r m e n t i i n s i e m e a l V i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , F a b i o P l a n a m e n t e , h a c o n s e g n a t o i l P r e m i o C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a a X - Y a c h t s c o n I m x t i n e n t e e R a c h i s t a r . L o s p l e n d i d o T r o f e o d e l l a L o u i s V u i t t o n A m e r i c a ' s C u p h a a t t i r a t o u n f o l t o p u b b l i c o d i a p p a s s i o n a t i s u l l a T e r r a z z a d e l p a d i g l i o n e B l u p e r l a s e c o n d a p r e s e n t a z i o n e p u b b l i c a . D o p o u n v i d e o c o n i m o m e n t i p i ù s p e t t a c o l a r i d e l l a p a s s a t a e d i z i o n e d i B a r c e l l o n a , i l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i , h a r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a c c o r d o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a A C E e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , s i g l a t o i e r i a l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e c o n G r a n t D a l t o n , a l l a p r e s e n z a d i P a o l o Z a n g r i l l o , M i n i s t r o d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , M a r i o P o z z i , C a p o S e g r e t e r i a T e c n i c a d e l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i , M a r c o M e z z a r o m a , P r e s i d e n t e d i S p o r t e S a l u t e , D i e g o N e p i M o l i n e r i s , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i S p o r t e S a l u t e , e G a e t a n o M a n f r e d i , S i n d a c o d i N a p o l i . “ È s t a t a u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r f a r e s i s t e m a – h a r i c o r d a t o F o r m e n t i - C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a r a p p r e s e n t a i n m o d o c o m p l e t o l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a : d a g l i a c c e s s o r i a l l a c o m p o n e n t i s t i c a , d a l l a v e l a a g l i y a c h t , d a i g o m m o n i a l l e i m b a r c a z i o n i d i o g n i d i m e n s i o n e , f i n o a i s e r v i z i e a l c h a r t e r . P r o p r i o p e r q u e s t o a b b i a m o s c e l t o d i m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d i A m e r i c a ’ s C u p E v e n t s t u t t o i l n o s t r o k n o w - h o w , p r o n t i a s u p p o r t a r e o g n i e s i g e n z a d i q u e s t a s t r a o r d i n a r i a a v v e n t u r a . P e r N a p o l i s i t r a t t a d i u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a . L a C o p p a A m e r i c a r a p p r e s e n t a a l m a s s i m o l i v e l l o l o s p i r i t o s p o r t i v o d e l l a n a u t i c a : u n a c o m p e t i z i o n e s t o r i c a , l a p i ù a n t i c a a l m o n d o , c h e p o r t a c o n s é u n p r e s t i g i o u n i c o ” . I l p r e s i d e n t e p o i h a c e d u t o l a p a r o l a a G r a n t D a l t o n , C E O d i A m e r i c a ’ s C u p E v e n t s : “ O g g i i d u e t e a m p i ù f o r t i s o n o E m i r a t e s T e a m N e w Z e a l a n d e L u n a R o s s a . F a c c i o f a t i c a a p e n s a r e c h e u n a l t r o t e a m , s e n o n L u n a R o s s a , p o s s a v i n c e r e l a C h a l l e n g e r S e r i e s p e r p o i s f i d a r e E m i r a t e s T e a m N e w Z e a l a n d n e l l a f i n a l e d i C o p p a A m e r i c a . P r i m a d i t u t t o p e r c h é è u n t e a m m o l t o b e n o r g a n i z z a t o e s t r u t t u r a t o , p o i p e r c h é s i a l a s q u a d r a d e i g i o v a n i s i a d e l l e d o n n e d i L u n a R o s s a , c h e h a n n o v i n t o n e l 2 0 2 4 , s o n o s t a t i a s s o l u t a m e n t e d o m i n a n t i . T u t t i i t e a m s p o r t i v i d e v o n o i n v e s t i r e n e i g i o v a n i e n e l l e d o n n e . N a p o l i è u n c a m p o d i r e g a t a p e r f e t t o . H o n o t a t o u n a p a s s i o n e i n q u e s t a c i t t à c h e n o n è f a c i l e t r o v a r e i n n e s s u n ' a l t r a p a r t e n e l m o n d o : s o n o s i c u r o c h e N a p o l i r e g a l e r à q u e s t o c a l o r e a n c h e a l l a C o p p a A m e r i c a . A p p r e z z o l ' i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a e q u e s t o S a l o n e c h e h a n n o r a g g i u n t o u n a l t i s s i m o l i v e l l o g r a z i e a u n m i x d i d e s i g n , i n n o v a z i o n e e g u s t o . C o m p l i m e n t i a t u t t i , s o n o c o n t e n t o c h e l a C o p p a s i a i n I t a l i a e s p e r o d i v e d e r v i t u t t i a N a p o l i ! ” .