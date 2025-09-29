R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l m i g l i o r r i s u l t a t o d i s e m p r e p e r F o r z a I t a l i a i n V a l l e d ’ A o s t a : u n t r a g u a r d o s t o r i c o c h e c i r e n d e o r g o g l i o s i . A b b i a m o s u p e r a t o i l 1 0 % a l i v e l l o r e g i o n a l e e , n e l c a p o l u o g o v a l d o s t a n o , s i a m o a r r i v a t i a s f i o r a r e i l 1 6 % , r a d d o p p i a n d o i l c o n s e n s o , s u p e r a n d o i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e d i v e n t a n d o i l p r i m o p a r t i t o d e l c e n t r o d e s t r a . A b b i a m o e l e t t o q u a t t r o c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i , q u a d r u p l i c a n d o l a n o s t r a r a p p r e s e n t a n z a r i s p e t t o a l l e p r e c e d e n t i c o n s u l t a z i o n i " . C o s ì i l m i n i s t r o P a o l o Z a n g r i l l o , s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a i n P i e m o n t e . " Q u e s t o s t r a o r d i n a r i o r i s u l t a t o , f r u t t o d e l l a v o r o i n s t a n c a b i l e d e l l a c o o r d i n a t r i c e r e g i o n a l e E m i l y R i n i e d i t u t t a l a s q u a d r a v a l d o s t a n a , c o n f e r m a c h e i c i t t a d i n i h a n n o r i c o n o s c i u t o e p r e m i a t o u n i m p e g n o s e r i o , c o s t a n t e e r a d i c a t o s u l t e r r i t o r i o . È a n c h e l a r i s p o s t a p i ù n e t t a - p r o s e g u e - a c h i i n q u e s t i m e s i h a p r o v a t o a r a c c o n t a r e f a l s i t à e p o l e m i c h e s t r u m e n t a l i , p a r l a n d o d i p r e s u n t e p a s s e r e l l e m i n i s t e r i a l i . L a n o s t r a p r e s e n z a i n V a l l e d ’ A o s t a e r a s e m p l i c e m e n t e l a v o l o n t à d i a s c o l t a r e l e e s i g e n z e d e i v a l d o s t a n i , c o m e a b b i a m o s e m p r e f a t t o a n c h e n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i d e l l a l o r o s t o r i a r e c e n t e " . " Q u e s t o v o t o d i m o s t r a c h e i v a l d o s t a n i n o n h a n n o c r e d u t o a l l e b u g i e d e g l i a v v e r s a r i , m a a l l a v o r o c o n c r e t o , s e r i o e c o e r e n t e c h e F o r z a I t a l i a h a s v o l t o e c o n t i n u e r à a s v o l g e r e n e i p r o s s i m i a n n i , a l f i a n c o d e i c i t t a d i n i e d e l l e i s t i t u z i o n i " , c o n c l u d e .