R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e g l i u l t i m i a n n i " o s s e r v i a m o u n a t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o d e l l e m a l a t t i e b a t t e r i c h e i n v a s i v e , i n g e n e r a l e . N e l 2 0 2 4 l ' i n c i d e n z a i n I t a l i a è s t a t a d i 0 , 2 0 c a s i p e r 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i p e r l a m a l a t t i a i n v a s i v a d a m e n i n g o c o c c o , 3 , 3 5 p e r p n e u m o c o c c o e 0 , 5 7 p e r H a e m o p h i l u s i n f l u e n z a e , c o n u n i n c r e m e n t o p r o g r e s s i v o p e r t u t t i e 3 i p a t o g e n i n e l t r i e n n i o 2 0 2 2 - 2 0 2 4 r i s p e t t o a l b i e n n i o p a n d e m i c o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 . E ' u n f e n o m e n o c h e v e d i a m o a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e c h e , i n p a r t e , r i f l e t t e c i ò c h e è a c c a d u t o d o p o l a p a n d e m i a : l a r i d u z i o n e d e l l e m i s u r e d i c o n t e n i m e n t o h a r i p o r t a t o a l l a c i r c o l a z i o n e u n a s e r i e d i p a t o g e n i e , a l l o s t e s s o t e m p o , i l s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a è o g g i p i ù a t t e n t o e d e f f i c i e n t e . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e l ' a u m e n t o d e i c a s i n o n è n e c e s s a r i a m e n t e d o v u t o a u n a m a g g i o r e c i r c o l a z i o n e d e l b a t t e r i o , m a a n c h e a u n a m i g l i o r e c a p a c i t à d i i n t e r c e t t a r e l e i n f e z i o n i . S a r a n n o n e c e s s a r i a n c o r a a l c u n i a n n i p e r c a p i r e q u a l e s a r à i l t r e n d r e a l e " . C o s ì C a t e r i n a R i z z o , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i I g i e n e e M e d i c i n a p r e v e n t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à d i P i s a , c o m m e n t a i c o n t e n u t i d e l r e p o r t ' S o r v e g l i a n z a n a z i o n a l e d e l l e m a l a t t i e b a t t e r i c h e i n v a s i v e . D a t i 2 0 2 2 - 2 0 2 4 ' , r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t o d a l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à . " P e r q u a n t o r i g u a r d a i l m e n i n g o c o c c o - s p i e g a l ' e s p e r t a - i l r a p p o r t o c o n f e r m a c h e i l s i e r o g r u p p o B è o g g i i l m e n i n g o c o c c o p i ù f r e q u e n t e m e n t e i d e n t i f i c a t o i n I t a l i a i n t u t t e l e f a s c e d ' e t à , e d e s c l u s i v o s o t t o i 1 0 a n n i , c o n l a s o l a e c c e z i o n e d i u n c a s o d a s i e r o g r u p p o Y t r a i l a t t a n t i . N o n s o n o m o l t i i c a s i i n t e r m i n i a s s o l u t i , p a r l i a m o d i a l c u n e c e n t i n a i a a l l ' a n n o , m a o g n i s i n g o l o e p i s o d i o è e s t r e m a m e n t e g r a v e , s o p r a t t u t t o n e i b a m b i n i p i c c o l i s o t t o l ' a n n o d i e t à e n e g l i a d o l e s c e n t i f r a i 1 5 e d i 2 4 a n n i " . Q u e s t o a n d a m e n t o h a d i v e r s e s p i e g a z i o n i . " I n E u r o p a i l m e n i n g o c o c c o B è , d a a n n i , i l s i e r o g r u p p o p i ù d i f f u s o t r a i c a s i i n v a s i v i , c o n t a s s i d ' i n c i d e n z a s u p e r i o r i a q u e l l i d e i s i e r o g r u p p i C , W e Y - i l l u s t r a R i z z o - Q u e s t o s i r i f l e t t e a n c h e i n I t a l i a . I n o l t r e , s t o r i c a m e n t e , i n I t a l i a l a v a c c i n a z i o n e a n t i m e n i n g o c o c c i c a h a v i s t o u n a p r i m a g r a n d e d i f f u s i o n e c o n l ' i n t r o d u z i o n e d e l v a c c i n o c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o C , s u c c e s s i v a m e n t e a f f i a n c a t o d a l q u a d r i v a l e n t e ( A c y m 1 3 5 ) . I l v a c c i n o c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o B è p i ù r e c e n t e r i s p e t t o a d a l t r i v a c c i n i p e d i a t r i c i ; l e c o p e r t u r e h a n n o f a t t o p a s s i a v a n t i , m a , n e i d a t i d i s p o n i b i l i , r e s t a n o i n f e r i o r i a l l ' o b i e t t i v o d e l 9 5 % e c o n f o r t e v a r i a b i l i t à t r a r e g i o n i , a d i f f e r e n z a d i a l t r i v a c c i n i d e l l ' i n f a n z i a c h e s i a t t e s t a n o s t a b i l m e n t e s o p r a i l 9 4 - 9 5 % . Q u e s t o l a s c i a u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d i b a m b i n i n o n p r o t e t t i " . A q u e s t o s i a g g i u n g e u n s e c o n d o p r o b l e m a . " I l C a l e n d a r i o n a z i o n a l e p r e v e d e l ' o f f e r t a a t t i v a e g r a t u i t a d e l v a c c i n o c o n i u g a t o q u a d r i v a l e n t e A c w y n e l 1 2 ° a n n o d i v i t a , p r o p r i o p e r c o p r i r e i l p i c c o d i r i s c h i o i n a d o l e s c e n z a - e v i d e n z i a R i z z o - P e r i l m e n i n g o c o c c o B i n a d o l e s c e n z a n o n e s i s t e a n c o r a u n a p i e n a o m o g e n e i t à n a z i o n a l e : d i v e r s i d o c u m e n t i s e g n a l a n o c h e s o l o u n a p a r t e d e l l e R e g i o n i o f f r e a t t i v a m e n t e e g r a t u i t a m e n t e i l v a c c i n o B a g l i a d o l e s c e n t i , e s p e s s o c o n c r i t e r i d i f f e r e n t i : s o l o a i n o n v a c c i n a t i i n p r e c e d e n z a ; s o l o e n t r o u n a c e r t a e t à o s u i n v i t o o s u r i c h i e s t a . N o n o s t a n t e g l i a d o l e s c e n t i s i a n o l a s e c o n d a f a s c i a d ' e t à p i ù c o l p i t a d a l m e n i n g o c o c c o B , l ' a s s e n z a d i u n ' o f f e r t a u n i f o r m e a l i v e l l o n a z i o n a l e r a p p r e s e n t a u n o s t a c o l o i m p o r t a n t e : i m p o r r e a l l e f a m i g l i e u n c o s t o a g g i u n t i v o r i d u c e i n e v i t a b i l m e n t e l e a d e s i o n i . R e c u p e r a r e g l i a d o l e s c e n t i è g i à d i p e r s é d i f f i c i l e , l o v e d i a m o a n c h e p e r l ' H p v , p e r c h é s o n o m e n o r a g g i u n g i b i l i : n o n s e m p r e i g e n i t o r i r i e s c o n o a p o r t a r l i a i s e r v i z i v a c c i n a l i " . S u i 2 p i c c h i d i i n c i d e n z a d e l l a m e n i n g i t e i m p a t t a n o m o t i v i b i o l o g i c i e c o m p o r t a m e n t a l i . I b a m b i n i " s o t t o l ' a n n o d i e t à - c h i a r i s c e l ' e s p e r t a - h a n n o u n s i s t e m a i m m u n i t a r i o i m m a t u r o , p o c h e d i f e s e s p e c i f i c h e c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o e m o l t i c o n t a t t i r a v v i c i n a t i ( f a m i g l i a , n i d o , f r a t e l l i ) , p e r c u i l ' i n c i d e n z a è p i ù a l t a ( 2 , 3 6 c a s i p e r 1 0 0 . 0 0 0 n e l 2 0 2 4 ) . N e i g i o v a n i 1 5 - 2 4 a n n i i l p i c c o è l e g a t o a l l a f o r t e c i r c o l a z i o n e d e l b a t t e r i o i n c o m u n i t à a d a l t a s o c i a l i t à ( s c u o l e , u n i v e r s i t à , v i t a n o t t u r n a , c o n v i v e n z e , s p o r t d i s q u a d r a ) : q u i l ' i n c i d e n z a è d i 0 , 3 9 p e r 1 0 0 . 0 0 0 " . C o s a f a r e p e r a u m e n t a r e l e c o p e r t u r e v a c c i n a l i ? " I n n a n z i t u t t o m i g l i o r a r e l a c o m u n i c a z i o n e , r a g g i u n g e r e a t t i v a m e n t e i b a m b i n i n o n v a c c i n a t i e o f f r i r e o p p o r t u n i t à d i r e c u p e r o s o p r a t t u t t o p e r c h i f r e q u e n t a n i d i e c o m u n i t à i n f a n t i l i - s u g g e r i s c e R i z z o - P e r g l i a d o l e s c e n t i , l a m i s u r a p i ù e f f i c a c e s a r e b b e q u e l l a d i r e n d e r e i l r i c h i a m o v a c c i n a l e g r a t u i t o e u n i f o r m e i n t u t t e l e r e g i o n i : n o n è p e n s a b i l e c h e l a p r o t e z i o n e d a u n a m a l a t t i a c o s ì g r a v e d i p e n d a d a l C a p d i n a s c i t a : s u q u e s t o s e r v e u n a s c e l t a n a z i o n a l e c h i a r a " . A i g e n i t o r i , c o n c l u d e l a s p e c i a l i s t a , " d i r e i u n a c o s a m o l t o s e m p l i c e : l a m e n i n g i t e è r a r a , m a è g r a v i s s i m a , e s o p r a t t u t t o è p r e v e n i b i l e . N o n b i s o g n a a s p e t t a r e c h e s i v e r i f i c h i u n c a s o n e l l a p r o p r i a s c u o l a o n e l p r o p r i o q u a r t i e r e p e r c o r r e r e a v a c c i n a r e i l p r o p r i o f i g l i o . P r o t e g g e r l o p r i m a s i g n i f i c a p e r m e t t e r g l i d i v i v e r e s e r e n a m e n t e t u t t e l e e s p e r i e n z e s o c i a l i t i p i c h e d e l l ' i n f a n z i a e d e l l ' a d o l e s c e n z a . O g g i c r e s c e r e i n s a l u t e s i g n i f i c a s o p r a t t u t t o p r e v e n i r e : q u e s t o è u n o d e i p i l a s t r i d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a . I n I t a l i a a b b i a m o u n a l u n g a t r a d i z i o n e d i a t t e n z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e : d o b b i a m o c o n t i n u a r e a d i f e n d e r l a , p e r c h é - c o n c l u d e R i z z o - l ' a l t e r n a t i v a è l a s c i a r e a i n o s t r i f i g l i i l r i s c h i o d i m a l a t t i e c h e p o t r e m m o e v i t a r e " .