R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a r i c o n o s c e n z a p e r l ' o n o r e f a t t o m i c o n i l c o n f e r i m e n t o d e l P r e m i o c h e h o r i t e n u t o d i a c c e t t a r e p e r i l g r a n d e r i s p e t t o n e i c o n f r o n t i d e l l ' U n i v e r s i t à d i P a v i a , d e l l a F o n d a z i o n e S a n M a t t e o , d e l l a S c u o l a p e d i a t r i c a p a v e s e e d e l l e s c u o l e p e d i a t r i c h e i t a l i a n e . V i h a c o n t r i b u i t o i n a l t a m i s u r a i l n o m e c u i i l P r e m i o è i n t i t o l a t o , i l p r o f e s s o r R o b e r t o B u r g i o , c h e h o c o n o s c i u t o , a p p r e z z a t o e a m m i r a t o p e r l a s u a o p e r a . A v v e r t o i l p r i v i l e g i o d i e s s e r e a c c o s t a t o o g g i a l l a f i g u r a d i u n i n s i g n e i t a l i a n o e , m i s a r à c o n s e n t i t o , d i u n l u m i n a r e p a l e r m i t a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l c o n f e r i m e n t o d e l ' P r e m i o B u r g i o ' , i n t i t o l a t o a l f o n d a t o r e d e l l a s c u o l a p e d i a t r i c a p a v e s e . " S o l e v a d i r e - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e i p e d i a t r i s o n o u n a s o r t a d i a n t e n n a s o c i a l e , p o n e n d o i n e v i d e n z a l a f u n z i o n e c h e s v o l g o n o n e l l a c o n t i n u i t à e n e l l o s v i l u p p o d i u n a s o c i e t à . R i g o r e s c i e n t i f i c o e o s s e r v a z i o n e c l i n i c a h a n n o c a r a t t e r i z z a t o l a s u a e s p e r i e n z a d i m e d i c o e d i d o c e n t e , n e l l ' a m b i t o d e l c o n t r i b u t o d e l l a p e d i a t r i a i t a l i a n a a l l a c r e s c i t a d e l l e c o n d i z i o n i d i s a l u t e i n f a n t i l e n e l n o s t r o P a e s e . N o n e r a c a s u a l e i l s u o s t r e n u o s o s t e g n o a l l a p r a t i c a d e i v a c c i n i i n e t à p e d i a t r i c a , c o s ì c o m e l a l u n g i m i r a n z a d e l l a i n t e r d i s c i p l i n a r i e t à c h e s i s t a f o r t u n a t a m e n t e r i a f f e r m a n d o n e l m o n d o d e l l a s c i e n z a t r a l e s u e v a r i e b r a n c h e , t u t t e b i s o g n o s e d e l l ' i n t e r a z i o n e l ' u n e d e l l e a l t r e " .