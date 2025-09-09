R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r o t e g g e r e g l i a d o l e s c e n t i d a m a l a t t i e g r a v i e p r e v e n i b i l i c o n i v a c c i n i r e s t a u n a s f i d a a p e r t a p e r i l n o s t r o P a e s e . E ' q u a n t o e m e r s o a R o m a i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o s c i e n t i f i c o - i s t i t u z i o n a l e ' F a r e p r e v e n z i o n e f r a s t r a t e g i a e c o n s a p e v o l e z z a : l a c o s c i e n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e . I l f u t u r o è n e l l e n o s t r e m a n i ' , c o n r i f e r i m e n t o p a r t i c o l a r e a l l a m e n i n g i t e B e a l P a p i l l o m a v i r u s u m a n o ( H p v ) , l a c u i c o p e r t u r a v a c c i n a l e n e g l i a d o l e s c e n t i è a n c o r a i n s u f f i c i e n t e e d i s o m o g e n e a . N e l 2 0 1 7 - è s t a t o r i c o r d a t o d u r a n t e l ' i n c o n t r o - l ' I t a l i a h a i n t r o d o t t o l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l a m e n i n g i t e d a m e n i n g o c o c c o B n e l P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e ( P n p v ) p e r l ' e t à p e d i a t r i c a . O g g i l a c o p e r t u r a n e i b a m b i n i r e s t a l o n t a n a d a l l ' o b i e t t i v o m i n i s t e r i a l e d e l 9 0 % , f e r m a n d o s i a t t o r n o a l l ' 8 0 % , c o n a l c u n e r e g i o n i s o t t o a l 7 0 % . I n o l t r e , l a p r o t e z i o n e t e n d e a r i d u r s i n e l t e m p o . P e r g l i a d o l e s c e n t i , i n v e c e , i l P n p v 2 0 2 3 - 2 5 s i l i m i t a a i n d i c a r e l a v a c c i n a z i o n e s o l o p e r i c e p p i d i m e n i n g o c o c c o A c w y , m o l t o m e n o f r e q u e n t i , l a s c i a n d o f u o r i i l s i e r o t i p o B c h e è i n r e a l t à i l p i ù d i f f u s o e p e r i c o l o s o . L a v a c c i n a z i o n e p e r l a m e n i n g i t e B n o n è c o n t e m p l a t a n é p e r g l i a d o l e s c e n t i m a i v a c c i n a t i ( n a i v e ) , n é p e r q u e l l i g i à i m m u n i z z a t i d a p i c c o l i ( n o n n a i v e ) . " L a m e n i n g i t e d a m e n i n g o c o c c o è t r a l e i n f e z i o n i b a t t e r i c h e p i ù g r a v i , c o n u n a l e t a l i t à c h e v a r i a d a l 1 0 a l 2 0 % - s o t t o l i n e a M a s s i m o A n d r e o n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o S i m i t ( S o c i e t à I t a l i a n a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i ) e m e m b r o d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à - I l s i e r o t i p o B è i l p i ù d i f f u s o i n I t a l i a e i l p i ù g r a v e ; c o l p i s c e s o p r a t t u t t o b a m b i n i p i c c o l i e a d o l e s c e n t i . I l r i s c h i o d i c o n t a g i o è e l e v a t o a c a u s a d e i n u m e r o s i s o g g e t t i a s i n t o m a t i c i c h e p o s s o n o t r a s m e t t e r e l ' i n f e z i o n e " . D a l 2 0 1 8 i l C a l e n d a r i o p e r l a v i t a r a c c o m a n d a l a v a c c i n a z i o n e p e r l a m e n i n g i t e B n e g l i a d o l e s c e n t i n a i v e ; n e l 2 0 2 5 h a e s t e s o l ' i n d i c a z i o n e a n c h e a c o l o r o c h e a v e v a n o g i à r i c e v u t o i l v a c c i n o i n e t à p e d i a t r i c a . L ' o b i e t t i v o è g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d i p r o t e z i o n e i n u n a f a s c i a d ' e t à p a r t i c o l a r m e n t e e s p o s t a a l r i s c h i o . " L a v a c c i n a z i o n e n e i p r i m i m e s i d i v i t a , s e p p u r e f f i c a c e , p e r d e p r o t e z i o n e n e l t e m p o , p e r c i ò i l r i c h i a m o i n a d o l e s c e n z a è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d i i m m u n i t à , p r o t e g g e r e l e f a m i g l i e e r i d u r r e i l c a r i c o s u l s i s t e m a s a n i t a r i o " , a g g i u n g e A n d r e o n i . A d o g g i - è s t a t o e v i d e n z i a t o - s o l o 1 4 R e g i o n i h a n n o s c e l t o d i o f f r i r e g r a t u i t a m e n t e l a v a c c i n a z i o n e a g l i a d o l e s c e n t i , m a c o n c r i t e r i d i f f e r e n t i : a l c u n e s o l o a i n a i v e , a l t r e a n c h e a i n o n n a i v e , d i s t i n g u e n d o t r a c h i è s t a t o v a c c i n a t o s o t t o i 2 a n n i e c h i t r a i 2 e i 1 0 . U n a f r a m m e n t a z i o n e c h e r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l ' e q u i t à d i a c c e s s o e d i l a s c i a r e s c o p e r t i m o l t i a d o l e s c e n t i . D a q u i l a n e c e s s i t à d i u n i f o r m a r e l ' o f f e r t a s u s c a l a n a z i o n a l e . L a L i g u r i a è t r a l e R e g i o n i c o n p r o g r a m m a z i o n e a v a n z a t a . L a v a c c i n a z i o n e c o n t r o l a m e n i n g i t e B è o f f e r t a g r a t u i t a m e n t e i n e t à a d o l e s c e n z i a l e . " I n L i g u r i a , d a g l i u l t i m i m e s i d e l 2 0 2 3 , a b b i a m o i n t r o d o t t o l ' o f f e r t a a t t i v a e g r a t u i t a d e l v a c c i n o c o n t r o l a m e n i n g i t e B p e r g l i a d o l e s c e n t i m a i v a c c i n a t i , a l 1 4 ° - 1 5 ° a n n o d i e t à , a n c h e i n c o - s o m m i n i s t r a z i o n e c o n g l i a l t r i v a c c i n i p r e v i s t i - s p i e g a F i l i p p o A n s a l d i , d i r e t t o r e g e n e r a l e A z i e n d a l i g u r e s a n i t a r i a - A b b i a m o i n o l t r e e s t e s o l a p r o t e z i o n e a g l i a d o l e s c e n t i g i à i m m u n i z z a t i t r a i 2 e i 1 0 a n n i , p r e v e d e n d o u n a d o s e d i r i c h i a m o . L a p r o i e z i o n e a f i n e 2 0 2 5 i n d i c a o l t r e 2 0 m i l a d o s i s o m m i n i s t r a t e n e i p r i m i d u e a n n i : n e i 1 5 - 1 6 e n n i c i a t t e n d i a m o u n a c o p e r t u r a i n t o r n o a l 4 3 % , c o n u n i n c r e m e n t o d e l l ' 8 4 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 . A n c h e p e r i r i c h i a m i n e i g i à v a c c i n a t i r e g i s t r i a m o u n r a d d o p p i o d e l l e s o m m i n i s t r a z i o n i t r a i l 2 0 2 4 e i l 2 0 2 5 . L ' a m p l i a m e n t o d e l l ' o f f e r t a v a d i p a r i p a s s o c o n i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a s o r v e g l i a n z a e c o n u n a m i g l i o r e c a p a c i t à d i t i p i z z a z i o n e d e i m e n i n g o c o c c h i c i r c o l a n t i " . Q u a n t o a l l ' i n f e z i o n e d a ( H p v ) - h a n n o r i m a r c a t o g l i e s p e r t i - è l a p i ù d i f f u s a t r a l e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e : c i r c a l ' 8 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e s e s s u a l m e n t e a t t i v a l a c o n t r a e a l m e n o u n a v o l t a n e l l a v i t a . I l v i r u s è r e s p o n s a b i l e d e l 9 , 4 % d i t u t t i i t u m o r i e d e l 1 0 0 % d e i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , o l t r e a u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d i t u m o r i a n a l i , v a g i n a l i , v u l v a r i , d e l p e n e e o r o f a r i n g e i . N o n o s t a n t e l a d i s p o n i b i l i t à d e l v a c c i n o n o n a v a l e n t e , g r a t u i t o i n I t a l i a p e r r a g a z z e e r a g a z z i a p a r t i r e d a g l i 1 1 a n n i , l e c o p e r t u r e r e s t a n o i n s u f f i c i e n t i . N e l 2 0 2 3 n e l l e r a g a z z e d o d i c e n n i ( c o o r t e 2 0 1 1 ) i l c i c l o c o m p l e t o s i f e r m a a l 4 5 , 3 9 % , n e i c o e t a n e i m a s c h i a l 3 9 , 3 5 % . A 1 5 a n n i , e t à d i r i f e r i m e n t o p e r l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , l a c o p e r t u r a f e m m i n i l e è d e l 6 9 , 5 7 % , l o n t a n a d a l l ' o b i e t t i v o d e l 9 0 % f i s s a t o d a l l ' O m s e d a l l ' U e c o n l o E u r o p e ' s B e a t i n g C a n c e r P l a n p e r e l i m i n a r e i l c a n c r o d a H p v e n t r o i l 2 0 3 0 . " I l v a c c i n o c o n t r o i l P a p i l l o m a v i r u s è l ' u n i c o v a c c i n o o n c o l o g i c o d i s p o n i b i l e i n s i e m e a q u e l l o p e r l ' e p a t i t e B e h a u n r u o l o c r u c i a l e n e l l a p r e v e n z i o n e d i t u m o r i f e m m i n i l i e m a s c h i l i - s o t t o l i n e a A n d r e o n i - I n a l c u n e p a r t i d e l m o n d o h a p e r m e s s o d i e l i m i n a r e i l c a n c r o d e l l ' u t e r o , p a t o l o g i a m o l t o f r e q u e n t e n e l l a d o n n a . L ' i n f e z i o n e d a H p v è m o l t o d i f f u s a e p u ò c a u s a r e l e s i o n i p r e c a n c e r o s e e t u m o r i . V a c c i n a r e i p i ù g i o v a n i è e s s e n z i a l e , m a i l v a c c i n o è u t i l e a n c h e n e g l i a d u l t i , p o i c h é p r o t e g g e d a u n ' i n f e z i o n e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s a c h e è p o s s i b i l e c o n t r a r r e d u r a n t e l ’ i n t e r o a r c o d e l l a v i t a s e s s u a l m e n t e a t t i v a " . D a q u i l ' i m p o r t a n z a d e l P i a n o d i e l i m i n a z i o n e d e i c a n c r i d a H p v l a n c i a t o a g e n n a i o 2 0 2 5 d a l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o c h e r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o v i r t u o s o e r e p l i c a b i l e . " I l p i a n o c o s t i t u i s c e u n i n t e r v e n t o s t r a t e g i c o d i s a n i t à p u b b l i c a c h e a m p l i a l a c o p e r t u r a v a c c i n a l e e r a f f o r z a l a p r e v e n z i o n e - a f f e r m a M a r i a G r a z i a Z u c c a l i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i P r e v e n z i o n e d e l l ' A z i e n d a s a n i t a r i a d e l l a P a d i T r e n t o - I l p r o g r a m m a p r e v e d e i l r e c u p e r o a t t i v o d e i n o n v a c c i n a t i e l ' e s t e n s i o n e d e l l a v a c c i n a z i o n e a m a s c h i f i n o a 3 0 a n n i e f e m m i n e f i n o a 4 0 a n n i . L a v a c c i n a z i o n e è g r a t u i t a . L ' a c c e s s i b i l i t à è s t a t a f a c i l i t a t a c o n s e d u t e s e t t i m a n a l i p r e s s o i 9 c e n t r i d e l l a p r o v i n c i a e c o n O p e n d a y m e n s i l i , o l t r e c h e c o n u n s o f t w a r e d e d i c a t o a l l a p r e n o t a z i o n e o n l i n e . L ' i n i z i a t i v a è s t a t a a c c o m p a g n a t a d a u n ' i n t e n s a c a m p a g n a c o m u n i c a t i v a e d a t e s t i m o n i a l r i c o n o s c i b i l i d a i g i o v a n i . A d o g g i s o n o s t a t e s o m m i n i s t r a t e 2 6 m i l a d o s i , c o n u n a c o p e r t u r a d e l 7 5 % t r a l e r a g a z z e f i n o a 2 5 a n n i e i r a g a z z i f i n o a 2 0 a n n i . T r a l e d o n n e d i 4 0 a n n i , l a c h i a m a t a a t t i v a h a p e r m e s s o d i r a g g i u n g e r e u n ’ a d e s i o n e d e l 4 7 % " . L e d i f f e r e n z e t r a r e g i o n i e i b a s s i l i v e l l i d i c o p e r t u r a r e n d o n o u r g e n t e u n c a m b i o d i p a s s o , i n d i c a n o g l i s p e c i a l i s t i : d a l l ' i n s e r i m e n t o d e l r i c h i a m o p e r l a m e n i n g i t e B n e l P n p v e n e i L e a a l l a r e a l i z z a z i o n e d i u n P i a n o s t r a o r d i n a r i o d i e l i m i n a z i o n e d e i c a n c r i d a H p v c o n c a m p a g n e d i r e c u p e r o a t t i v o d e i n o n v a c c i n a t i e d e s t e n s i o n e d e l l a g r a t u i t à a l l a f a s c i a p i ù a d u l t a , f i n o a l l ' u s o d i s t r u m e n t i d i g i t a l i e d i p r o s s i m i t à p e r r a g g i u n g e r e f a m i g l i e e r a g a z z i . E ' n e c e s s a r i o u n i m p e g n o c o r a l e c h e c o i n v o l g a p e d i a t r i , m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , m e d i c i d e l l o s p o r t , c o n i l p o s s i b i l e c o i n v o l g i m e n t o d i s c u o l e e f a r m a c i e , p e r r e n d e r e l a p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e u n o b i e t t i v o e q u o e c o n d i v i s o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . L ' i n c o n t r o ' F a r e p r e v e n z i o n e f r a s t r a t e g i a e c o n s a p e v o l e z z a : l a c o s c i e n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e . I l f u t u r o è n e l l e n o s t r e m a n i ' , o r g a n i z z a t o d a A r i s t e a I n t e r n a t i o n a l c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i G s k e M s d , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e a n c h e d i M a r i a R o s a r i a C a m p i t i e l l o , c a p o D i p a r t i m e n t o d e l l a P r e v e n z i o n e , d e l l a R i c e r c a e d e l l e E m e r g e n z e s a n i t a r i e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . L ' i m p o r t a n z a d e l l e v a c c i n a z i o n i p e r m e n i n g i t e B e H p v è s t a t a a n a l i z z a t a c o n M a s s i m o A n d r e o n i , S i m i t ; C h i a r a A z z a r i , o s p e d a l e M e y e r , F i r e n z e ; W a l t e r R i c c i a r d i e d E u g e n i o D i B r i n o , u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , R o m a ; A n n a T e r e s a P a l a m a r a , I s s ; C a t e r i n a R i z z o , A o u P i s a n a . S i l v i a G r e g o r y , v i c e p r e s i d e n t e A c t o , e A m e l i a V i t i e l l o , p r e s i d e n t e C o m i t a t o n a z i o n a l e c o n t r o m e n i n g i t e , h a n n o s v i l u p p a t o i l p u n t o d i v i s t a d e i p a z i e n t i . I l c o n f r o n t o t r a l e d i v e r s e e s p e r i e n z e r e g i o n a l i h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i F i l i p p o A n s a l d i , L i g u r i a ; G u i d o B e r t o l a s o , L o m b a r d i a ; D a n i l o C e r e d a , L o m b a r d i a ; F e d e r i c o R i b o l d i , P i e m o n t e ; M a r i a G r a z i a Z u c c a l i , P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o . N e l l a t a v o l a r o t o n d a i s t i t u z i o n a l e s o n o i n t e r v e n u t i l a s e n a t r i c e B e a t r i c e L o r e n z i n ; l a s e n a t r i c e E l i s a P i r r o ; l ' o n o r e v o l e S i m o n a L o i z z o ; M a r c o S c o r c u , F m s i ; V a l e r i a F a v a , C i t t a d i n a n z a t t i v a ; R o b e r t o I e r a c i , C n r ; M a r c o M e c o n i , F e d e r f a r m a M a r c h e ; G i a m p i e r o P a s t o r e , C o n i ; A n d r e a P o s c i a , A s t A n c o n a . L ' e s p e r i e n z a d e l C a l e n d a r i o p e r l a v i t a è s t a t a e s p o s t a d a l c o o r d i n a t o r e P a o l o B o n a n n i ; R o c c o R u s s o , S i p ; M a r t i n o B a r r e t t a , F i m p ; E n r i c o D i R o s a , S i t i ; T o m m a s a M a i o , F i m m g ; A l e s s a n d r o R o s s i , S i m g . I n c o n c l u s i o n e F r a n c e s c o S a v e r i o M e n n i n i , m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e .