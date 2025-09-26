R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) e l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e o n a t o l o g i a ( S i n ) p r e s e n t a n o i l n u o v o o p u s c o l o i n f o r m a t i v o p e r i g e n i t o r i ' P r o t e g g i i l t u o b a m b i n o - N o n è m a i t r o p p o p r e s t o ' , s t r u m e n t o p r a t i c o , a g g i o r n a t o e d i f a c i l e c o n s u l t a z i o n e c h e a c c o m p a g n a i g e n i t o r i n e l l e s c e l t e d i p r e v e n z i o n e e v a c c i n a z i o n e n e i p r i m i a n n i d i v i t a . L ' o p u s c o l o , s c a r i c a b i l e g r a t u i t a m e n t e d a i s i t i w w w . s i p . i t e w w w . s i n - n e o n a t o l o g i a . i t , n a s c e c o n u n d u p l i c e o b i e t t i v o : f o r n i r e i n f o r m a z i o n i a f f i d a b i l i e c o m p r e n s i b i l i s u l l e m a l a t t i e p r e v e n i b i l i e s u l c a l e n d a r i o v a c c i n a l e - s p i e g a n o l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e - e , a l t e m p o s t e s s o , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e e l e f a k e n e w s , s e m p r e p i ù d i f f u s e s o p r a t t u t t o s u i s o c i a l m e d i a e n e l w e b . P e r f a v o r i r e l ' a c c e s s o a t u t t e l e f a m i g l i e c h e v i v o n o i n I t a l i a , i l m a t e r i a l e è s t a t o t r a d o t t o i n 7 l i n g u e ( c i n e s e , f i l i p p i n o , i n g l e s e , r u s s o , s p a g n o l o , u c r a i n o e a r a b o ) , c o s ì d a g a r a n t i r e a n c h e a i g e n i t o r i d i o r i g i n e s t r a n i e r a l a p o s s i b i l i t à d i i n f o r m a r s i c o r r e t t a m e n t e e c o m p i e r e s c e l t e c o n s a p e v o l i i n m a t e r i a d i s a l u t e e p r e v e n z i o n e . L ' i n t r o d u z i o n e a l l ' o p u s c o l o - i n f o r m a n o S i p e S i n - s i r i v o l g e d i r e t t a m e n t e a i g e n i t o r i , s o t t o l i n e a n d o c o m e i l p e d i a t r a r e s t i l a f i g u r a d i r i f e r i m e n t o p e r l a s a l u t e d e l b a m b i n o , i n p a r t i c o l a r e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e i n f e t t i v e a t t r a v e r s o g l i a n t i c o r p i e i v a c c i n i . I l d o c u m e n t o e v i d e n z i a i n o l t r e l a n e c e s s i t à d i n o n a b b a s s a r e l a g u a r d i a : l a r i d o t t a p e r c e z i o n e d e l l a g r a v i t à d i a l c u n e i n f e z i o n i , p r o p r i o g r a z i e a l s u c c e s s o d e i v a c c i n i , r i s c h i a d i a l i m e n t a r e f a l s i m i t i e s f i d u c i a , m e n t r e u n a c o r r e t t a e t r a s p a r e n t e i n f o r m a z i o n e d e v e e s s e r e l a b a s e d i o g n i d e c i s i o n e g e n i t o r i a l e . " C o n q u e s t a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l ' o p u s c o l o - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l a S i p , R i n o A g o s t i n i a n i - v o g l i a m o d a r e u n m e s s a g g i o c h i a r o : l a s a l u t e d e i b a m b i n i s i d i f e n d e c o n l e c o n o s c e n z e s c i e n t i f i c h e , n o n c o n l e f a k e n e w s . O f f r i r e s t r u m e n t i i n f o r m a t i v i s e m p l i c i , t r a d o t t i i n p i ù l i n g u e e l i b e r a m e n t e a c c e s s i b i l i , s i g n i f i c a a i u t a r e i g e n i t o r i a s c e g l i e r e c o n s a p e v o l m e n t e , a f f i d a n d o s i a p e d i a t r i , n e o n a t o l o g i e a i c a n a l i i s t i t u z i o n a l i , e n o n a l l e f o n t i p r i v e d i f o n d a m e n t o c h e c i r c o l a n o o n l i n e " . A f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a S i n , M a s s i m o A g o s t i : " P r o t e g g e r e d a i n f e z i o n i p o t e n z i a l m e n t e g r a v i s i g n i f i c a d a r e s i n d a i p r i m i g i o r n i d i v i t a l a p o s s i b i l i t à d i c r e s c e r e s a n i e s i c u r i C o n q u e s t o o p u s c o l o v o g l i a m o d i r e a l l e f a m i g l i e c h e n o n s o n o s o l e : i n e o n a t o l o g i e i p e d i a t r i s o n o a l l o r o f i a n c o , p e r o f f r i r e s i c u r e z z a , f i d u c i a e c o n o s c e n z e b a s a t e s u l l a s c i e n z a , m a i s u l l a p a u r a . L e p r i m e e p o c h e d i v i t a s o n o u n t e m p o p r e z i o s o e d e l i c a t o e , g r a z i e a s t r u m e n t i s e m p l i c i e c h i a r i c o m e q u e s t o o p u s c o l o , v o g l i a m o a c c o m p a g n a r e o g n i g e n i t o r e n e l l e s c e l t e d i p r e v e n z i o n e e v a c c i n a z i o n e , p e r c h é l a s a l u t e d e l b a m b i n o s i c o s t r u i s c e i n s i e m e , c o n r e s p o n s a b i l i t à e a t t e n z i o n e " .