M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' e n t r o n u l l a c o n l e v i c e n d e d i c u i s o n o a c c u s a t o . G i à d a l 2 0 1 8 h o s m e s s o d i l a v o r a r e p e r q u e l l a s o c i e t à i n d i c a t a n e g l i a t t i . N o n s o n o u n a s p i a , n e g o d i a v e r s v o l t o a t t i v i t à d i s p i o n a g g i o p e r c h i u n q u e " . I n i z i a n o c o s ì l e d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e , d a v a n t i a i g i u d i c i d e l l a q u i n t a s e z i o n e p e n a l e d e l l a c o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o , d i Z e w e i X u , l ' i n g e g n e r e i n f o r m a t i c o c i n e s e a r r e s t a t o a l l ' a e r o p o r t o d i M a l p e n s a l o s c o r s o 3 l u g l i o s u m a n d a t o d e g l i S t a t i U n i t i , c o n l ' a c c u s a d i s p i o n a g g i o . I l t r e n t a t r e e n n e , r i b a d i s c e c h e " e r a i l 2 0 1 8 q u a n d o h o l a s c i a t o l a s o c i e t à " a l c e n t r o d e l l ' i n d a g i n e " e s o n o r i m a s t i n e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l a s t e s s a i m i e i d a t i e i l m i o a c c o u n t i n f o r m a t i c o . P u ò e s s e r e c h e u n ’ a l t r a p e r s o n a a b b i a u t i l i z z a t o n e g l i a n n i s u c c e s s i v i i l m i o c o m p u t e r e l a m i a u t e n z a . N e s s u n h a c k e r u t i l i z z e r e b b e u n a c c o u n t c o n i l p r o p r i o n o m e e c o g n o m e " . U n ' e s t r a n e i t à a l l e a c c u s e c h e r i m a r c a r i c o r d a n d o d i e s s e r e a r r i v a t o i n I t a l i a c o n l a m o g l i e c o n u n " v i a g g i o p e r i l q u a l e h o o t t e n u t o i l v i s t o d ’ i n g r e s s o " . L ' u o m o , d i f e s o d a g l i a v v o c a t i E n r i c o G i a r d a e S i m o n a C a n d i d o , t e m e - i n c a s o d i c o n s e g n a a g l i S t a t i U n i t i - " d i s u b i r e i a t t i d i p e r s e c u z i o n e p o l i t i c a a c a u s a d e g l i a t t u a l i r a p p o r t i t r a g l i U s a e l a C i n a . M i a m o g l i e m i h a i n f o r m a t o d e l l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e c a r c e r a r i a i n T e x a s e q u i n d i d e i p e r i c o l i a c u i s a r e i e s p o s t o . R i b a d i s c o l a m i a i n n o c e n z a e l a n a t u r a p o l i t i c a d e l l e a c c u s e : s i t r a t t a d i u n a s t r a t e g i a p o l i t i c a d i p e r s e c u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e c i n e s e d a p a r t e d e g l i U s a p e r q u e s t o r i t e n g o s u s s i s t e n t e i l r i s c h i o d i s u b i r e n e g l i S t a t i U n i t i u n p r o c e s s o i n g i u s t o " . D e t e n u t o n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e , s o t t o l i n e a c o m e " q u e s t a s i t u a z i o n e e l o s t a t o d i d e t e n z i o n e m i h a n n o p r o f o n d a m e n t e p r o s t r a t o e s t o v i v e n d o i l p e r i o d o p i ù d i f f i c i l e d e l l a m i a v i t a , t e n g o u n d i a r i o d o v e a n n o t o i m i e i p e n s i e r i , s t o a s s u m e n d o f a r m a c i , s o n o i n u n m o m e n t o d i c r i s i p s i c o l o g i c a e f i s i c a . C h i e d o d i p o t e r t o r n a r e d a m i a m o g l i e q u a n t o m e n o a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i . P e r t u t t i q u e s t i m o t i v i - c o n c l u d e l ' i n g e g n e r e c i n e s e - c h i e d o d i r e s p i n g e r e l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e n e g l i U s a " . R i c h i e s t e s u c u i h a n n o d i s c u s s o l e p a r t i e s u c u i i g i u d i c i s i s o n o r i s e r v a t i .