R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o p o l a ' A d i a l l a t t a m e n t o a l s e n o ' , è d e d i c a t o a l l a ' A d i a d e r e n z a a l l e v a c c i n a z i o n i ' , p i l a s t r o d e l l a p r e v e n z i o n e p e d i a t r i a , i l n u o v o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' L e 6 A – L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) e o n l i n e , d a o g g i , s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . " N o n o s t a n t e a b b i a n o c o n t r i b u i t o a r i d u r r e d i q u a s i i l 5 0 % l a m o r t a l i t à i n f a n t i l e n e g l i u l t i m i 5 0 a n n i , l e v a c c i n a z i o n i n o n g o d o n o a n c o r a d i u n a f i d u c i a p i e n a m e n t e c o n d i v i s a " , s p i e g a T e r e s a M a z z o n e , p e d i a t r a d i l i b e r a s c e l t a e p r e s i d e n t e d e l l a S i p L a z i o , i n t e r v e n e n d o a l c o n f r o n t o a c u i p a r t e c i p a n o a n c h e S i l v i a R i c c i , m e m b r o d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a , e R o c c o R u s s o , r e s p o n s a b i l e d e l T a v o l o t e c n i c o v a c c i n a z i o n i d e l l a S i p . A p r e o c c u p a r e g l i e s p e r t i è i l f a t t o c h e , p e r a l c u n e p a t o l o g i e p r e v e n i b i l i , c o m e i l m o r b i l l o , c i s i a u n a c e r t a r e s i s t e n z a . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t i r e g i s t r a t i c i r c a m i l l e c a s i , s e c o n d i s o l o a l l a R o m a n i a . " L ’ o b b l i g o r i g u a r d a 1 0 v a c c i n a z i o n i : d i f t e r i t e , t e t a n o , p e r t o s s e , p o l i o , e p a t i t e B , H a e m o p h i l u s i n f l u e n z a e t i p o b , m o r b i l l o , p a r o t i t e , r o s o l i a e v a r i c e l l a - e l e n c a M a z z o n e - L e r a c c o m a n d a t e s o n o q u e l l e c o n t r o i l m e n i n g o c o c c o – s i e r o t i p i B , A , C , W , Y – i l r o t a v i r u s e i l p a p i l l o m a v i r u s . L a d i f f e r e n z a n a s c e d a l l a p r i o r i t à d a t a a i v a c c i n i c h e , p r i m a d e l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ o b b l i g o n e l 2 0 1 7 c o n l a l e g g e L o r e n z i n , a v e v a n o c o p e r t u r e m o l t o b a s s e , b e n a l d i s o t t o d e l 9 5 % n e c e s s a r i o p e r l ’ i m m u n i t à d i g r e g g e c h e s e r v e a p r o t e g g e r e c h i n o n p u ò e s s e r e v a c c i n a t o , p e r s o n e f r a g i l i c o m e i n e o n a t i c h e n o n p o s s o n o r i c e v e r e l a p r i m a d o s e p r i m a d e l 6 1 ° g i o r n o d i v i t a " . S e c o n d o i d a t i a g g i o r n a t i a l 2 0 2 4 , r i f e r i t i a i n a t i d e l 2 0 2 1 - s i r i c o r d a n e l c o r s o d e l v o d c a s t ' A d e r e n z a a l l e v a c c i n a z i o n i : p e r c h é è i m p o r t a n t e i n e t à p e d i a t r i c a ' - l a c o p e r t u r a p e r l ’ e s a v a l e n t e è d e l 9 4 , 7 6 % , p e r i l m o r b i l l o d e l 9 4 , 6 4 % . A 3 6 m e s i , l a c o p e r t u r a d e l m o r b i l l o s a l e a l 9 5 % . " N o n o s t a n t e s i a n o d a t i i n c o r a g g i a n t i , s e g u a r d i a m o i n a t i d e l 2 0 1 6 , l a c o p e r t u r a d e l m o r b i l l o s c e n d e a l l ’ 8 4 , 7 9 % - o s s e r v a M a z z o n e - i l p r i m o r i c h i a m o d i d i f t e r i t e , t e t a n o , p e r t o s s e e p o l i o è c i r c a a l l ’ 8 5 % " . S u q u e s t i d a t i , R i c c i s o t t o l i n e a i l r u o l o d e l l a d i s i n f o r m a z i o n e . " N o n s a p e r e q u a n t o s i a r i s c h i o s o i l m o r b i l l o , p e n s a r e s i a u n a m a l a t t i a l i e v e , i g n o r a r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ o b b l i g o v a c c i n a l e : t u t t o q u e s t o c o n t r i b u i s c e a l c a l o d e l l e c o p e r t u r e - i l l u s t r a l a p e d i a t r a - L e f a k e n e w s m i n a n o i l r a p p o r t o d i f i d u c i a t r a f a m i g l i e e o p e r a t o r i s a n i t a r i . S e r v e - a g g i u n g e - e d u c a z i o n e s a n i t a r i a f i n d a l l ’ i n f a n z i a " . E " i l p r i m o c o u n s e l o r è i l p e d i a t r a - r i m a r c a M a z z o n e - L ’ i n f o r m a z i o n e c h e p a s s a d a l p e d i a t r a , d i f a m i g l i a o o s p e d a l i e r o , è f o n d a m e n t a l e p e r a i u t a r e l e f a m i g l i e a f a r e s c e l t e c o n s a p e v o l i " . E s e m p i v i r t u o s i r i p o r t a t i d a g l i e s p e r t i r i g u a r d a n o l e v a c c i n a z i o n i s c o l a s t i c h e r e a l i z z a t e i n P u g l i a , q u e l l e n e g l i a m b u l a t o r i p e d i a t r i c i i n T o s c a n a o p r o g e t t i t e r r i t o r i a l i c o m e q u e l l o d e l l a A s l R o m a 1 , c h e p e r m e t t e d i v a c c i n a r e b a m b i n i , d a i 6 1 g i o r n i f i n o a l l ’ a d o l e s c e n z a , d i r e t t a m e n t e d a l p e d i a t r a . " N o n c o m p l e t a r e i l c i c l o v a c c i n a l e è c o m e l a s c i a r e l a p o r t a s o c c h i u s a a v i r u s e b a t t e r i - a v v e r t e M a z z o n e - F a r e t u t t e l e d o s i , n e i t e m p i g i u s t i , a u m e n t a l a p r o t e z i o n e i n d i v i d u a l e , r a f f o r z a l ’ i m m u n i t à d i g r e g g e e p r o t e g g e i p i ù f r a g i l i " . I n p a r t i c o l a r e , " l ’ i n f e z i o n e d a m e n i n g o c o c c o è m o l t o a g g r e s s i v a e p u ò m a n i f e s t a r s i c o n s i n t o m i b a n a l i , c o m e f e b b r e o m a l d i t e s t a , m a i n p o c h e o r e p u ò p o r t a r e a l d e c e s s o - s p i e g a R u s s o - A n c h e s o p r a v v i v e n d o , i b a m b i n i p o s s o n o r i p o r t a r e s e q u e l e g r a v i e p e r m a n e n t i . V a c c i n a r e c o n t r o i l c e p p o B è f o n d a m e n t a l e " . I l p e d i a t r a d i f a m i g l i a " s e g u e i l b a m b i n o d a i p r i m i g i o r n i d i v i t a f i n o a l l ’ a d o l e s c e n z a - a f f e r m a M a z z o n e - D i v e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a f a m i g l i a , i n f o r m a n d o , r a s s i c u r a n d o e a i u t a n d o i g e n i t o r i a f a r e s c e l t e c o n s a p e v o l i " . A p e s a r e s u l l a r e s i s t e n z a a l l a v a c c i n a z i o n e s o n o a n c h e c o n v i n z i o n i e r r a t e c o m e i l l e g a m e t r a v a c c i n i e a u t i s m o . " È c o m p l e t a m e n t e f a l s o - r i b a d i s c e R i c c i - A l t r i f a l s i m i t i r i g u a r d a n o l a p r e s e n z a d i p r e s u n t e s o s t a n z e t o s s i c h e o l a c o n v i n z i o n e c h e s i a m e g l i o a m m a l a r s i n a t u r a l m e n t e . I n r e a l t à i v a c c i n i a d d e s t r a n o i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o s e n z a r i s c h i s i g n i f i c a t i v i " , c h i a r i s c e i l p e d i a t r a . E M a z z o n e a g g i u n g e c h e " è i m p o r t a n t e i n f o r m a r e i g e n i t o r i s u g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i p o s s i b i l i , c h e s o n o g e n e r a l m e n t e l i e v i , e s p i e g a r e c o m e c o m p l e t a r e i l c i c l o v a c c i n a l e p o s s a p r o t e g g e r e i l b a m b i n o e l a c o m u n i t à " . I l s e c o n d o e p i s o d i o d e l v o d c a s t c o n l e ' 6 A p e r c r e s c e r e b e n e ' , d a l t i t o l o ' A d e r e n z a a l l e v a c c i n a z i o n i : p e r c h é è i m p o r t a n t e i n e t à p e d i a t r i c a ' , è d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .